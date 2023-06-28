



Ремингтон представляет X9: Персонализированное и революционное бритье без границ

Мировой бренд "Ремингтон", представленный на рынке Израиля компанией "Шриг Электрик", предлагает свою новейшую модель из успешной серии LIMITLESS - X9. Эта модель считается прорывом в мире бритья. Она полностью адаптирована к контурам лица и обеспечивает полный контроль над процессом бритья благодаря 130 000 резательным движениям в минуту.



LIMITLESS X9 оснащена кнопкой "турбо" и инновационной технологией Shave Learn Led, которая интеллектуально изучает ваши индивидуальные привычки бритья и отображает количество оставшихся сеансов до следующей зарядки. Три прозрачных головки снижают трение во время бритья, предотвращая раздражение кожи.



X9 - это роторная бритва с шарообразной системой поворота PivotBall на 360 градусов, обеспечивающая идеальную адаптацию к контурам лица и полный контроль над бритьем. Гибкие лезвия и 100% водонепроницаемость позволяют осуществлять сухое и влажное бритье.



Благодаря технологии POWER-SENSE, новая бритва Remington предоставляет индивидуализированную мощность и скорость, а также достигает оптимальных результатов с минимальными усилиями в зависимости от типа волос на лице.



После полной зарядки в течение 90 минут X9 обеспечивает целый час бритья (60 минут). Быстрая 5-минутная зарядка и возможность зарядки через USB позволяют использовать бритву в любом месте и в любое время. Также в комплекте имеется регулируемый триммер (1-5 мм) для легкого и комфортного достижения идеального внешнего вида.



1+2 года гарантии от официального импортера - в соответствии с условиями, указанными на сайте импортера. Цена: 499 шекелей Доступно в ведущих сетях электротоваров, у официальных дистрибьюторов и на сайте импортера https://sarig.com/



"Ремингтон" - это нью-йоркский бренд, основанный 85 лет назад, специализирующийся на качественных устройствах для укладки волос для женщин и мужчин. Бренд является вехой в отрасли, так как он первым в мире сочетал питательные и защитные компоненты в электрических устройствах для укладки волос, таких как марокканское масло, кондиционерные частицы и другие, улучшающие состояние волос. Отдел исследований и разработок бренда постоянно внедряет новейшие и передовые технологии, чтобы обеспечить здоровье и качество волос. Продвинутые устройства обеспечивают профессиональные результаты при легком и удобном использовании, которые сохраняются с течением времени.



'Sarig Electric' - официальный импортер ведущих мировых брендов электротехники, с 22 сервисными центрами по всей стране, в дополнение к двум региональным сервисным центрам и отделу обслуживания и поддержки клиентов.

