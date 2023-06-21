



Pfizer, Moderna и Novavax создадут вакцины для нового штамма коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало рекомендации трем фармацевтическим компаниям на производство обновленной вакцины от коронавируса к осени.



Напомним, что компании Pfizer, Moderna и Novavax уже вели разработку вакцины от штамма XBB.1.5. Предварительные данные, представленные компаниями на прошлой неделе, продемонстрировали эффективность против всех вариантов XBB.



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на июнь 2023 года на агрессивный штамм приходилось около 40% всех случаев заражений.



Известно, что Moderna и Novavax не озвучили дату, когда производство и поставки вакцин будут готовы к реализации. Компания Pfizer, тем временем, заявила о готовности сделать это уже к июлю.







Как сообщал Mignews, аспирин может вызывать инфаркты и инсульты.