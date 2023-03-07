



Перевод денежных средств из России в Израиль

Израильские компании, которые ведут бизнес с российским рынком, граждане Израиля русского происхождения и новые репатрианты, вынуждены иметь дело с экономическими ограничениями, наложенными на них во время российско-украинской войны, даже если они не имеют никакого отношения к самой войне.



На сегодняшний день конца войне между Россией и Украиной не предвидится. Между тем всеобъемлющие санкции, введенные в отношении России и ряда граждан России, остаются в силе. Помимо прочего, запрещено совершать какие-либо транзакции и получать деньги от лиц и организаций, занесенных в «черные списки». Кроме того, длинный ряд российских банков был фактически выведен из международной системы денежных переводов путем отключения их от системы SWIFT. Сам Израиль не вводил никаких официальных санкций против России, но различные учреждения в Израиле, частные и правительственные, применили санкции к себе с разной степенью интенсивности, из-за боязни осложнений с международными организациями.



Поэтому, хотя санкции в основном направлены против российского режима, ясно, что они также наносят «случайный ущерб» российским гражданам и израильским компаниям, работающим в России, которые не имеют никакого отношения к деятельности российского режима. В израильском контексте пострадавшее население — это граждане Израиля русского происхождения, владеющие недвижимостью в России или получающие оттуда пособия, а также новые репатрианты из России, желающие перевести деньги из России в Израиль. Даже израильским компаниям, ведущим законный бизнес на российском рынке, сложно проводить рутинные операции по приему средств. Действительно, в последние месяцы накапливается информация об общей политике банков, отказывающихся открывать счета для граждан России или принимать денежные средства российского происхождения. Получается, что банки в Израиле применили к себе очень строгий вариант санкций, которые, как уже упоминалось, формально на них вообще не распространяются.



Несколько месяцев назад главный контролер банков Яир Авидан направил генеральным директорам банков письмо, в котором просил банки вести себя с «высокой чуткостью» по отношению к новым репатриантам, принимая во внимание нормативную базу и управление рисками.



В своём письме, главный контролер банков указал на неразумное и несправедливое положение, в котором оказались израильтяне русского происхождения или новые репатрианты, страдающие от сложностей, иногда вплоть до полного предотвращения, перевода совершенно легальных средств в Израиль. Как уже упоминалось, ряды пострадавших пополняются израильскими бизнесменами, ведущими совершенно законную торговлю с Россией.



По сообщениям СМИ, Банк Израиля начал переговоры с властями различных стран с целью уточнения правил в отношении израильских банков, однако ожидается, что этот процесс будет долгим и сложным. До его окончания банки будут продолжать проводить неединую, а порой и произвольную политику в отношении перевода средств из России. Израильтяне русского происхождения будут продолжать договариваться с банками о многих переводах и сталкиваться с бюрократией и препятствиями.



Эта ситуация неуместна. Решение ее должно быть в виде «государственной страховки», включающей две основные составляющие: во-первых, четкая процедура, которую будет издавать контролер банков относительно перевода средств из России, которая будет применяться в равной степени ко всем банкам, и которая разъяснит, что запрещено, а что разрешено, что приведет к унификации правил. Во-вторых, финансовое учреждение (банк или инвестиционная компания), которое соблюдает правила процедуры, будет защищено израильским правительством от иностранных — американских и европейских — надзорных органов. Вполне вероятно, что одной лишь репутации официальных органов Израиля, стоящих за банками, будет достаточно, чтобы заблокировать расследование иностранными властями. Кроме того, правительство Израиля должно взять на себя обязательство возместить банкам любой ущерб, который они могут понести, если выяснится, что их действия в установленном порядке нарушили санкции.



Только таким образом банки смогут предоставить тысячам израильских граждан услуги, которые они заслуживают в настоящее время.

