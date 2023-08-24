



Отдыхать по-королевски, отдыхать по-европейски

Горы, леса, озера, старинные таинственные города, фермы, речушки и водопады…



Нет, это описание не Швейцарии и не Италии. Это – наша Галилея. Кто был подтвердит, а тем, кто не был, обязательно стоит побывать. Именно там, на фоне живописных пейзажей, между древним сказочным Цфатом и необыкновенным пасторальным городком Рош-Пина расположилась гостиница Mitzpe Hayamim – обновлённый раритет из эксклюзивной коллекции сети Isrotel.



Отель давно стал излюбленным местом отдыха израильской элиты, а недавно он прошел обширную реконструкцию и модернизацию, сохранив, тем не менее, свой исторический шарм и присущую ему теплую и расслабляющую атмосферу.



Окруженный дивными рощами, фруктовыми садами и цветущими полями с душистыми травами, Mitzpe Hayamim буквально утопает в зелени – не случайно этот отель считается природным сокровищем Галилеи. Здесь имеются органическая, молочная и животноводческая фермы, свежайшая сезонная продукция которых доставляется в рестораны отеля согласно концепции «с фермы – прямо на стол».



В ресторане гостиницы подают вкусные молочные завтраки и ужины, меню которых включает свежий домашний хлеб, сыры и яйца с фермы, свежие салаты, овощи, фрукты и многое другое.



Любители мяса могут насладиться блюдами Wood.Grill – уникального галилейского ресторана, где потчуют мясом высшего качества всевозможных сортов, которое готовится на оливковых, цитрусовых или дубовых дровах.



Знаменитый SPA-комплекс Mitzpe Hayamim во время реконструкции был перепроектирован таким образом, чтобы максимально увеличить пространство для релаксации и позволить гостям пройти полную «перезагрузку». 20 инновационных процедурных кабинетов предлагают десятки оздоровительных и косметических процедур для лица и тела, выполняемых профессионалами экстра-класса. SPA-комплекс включает в себя крытый полуолимпийский бассейн с подогревом, джакузи с панорамным видом на красоты Галилеи, влажную и сухую сауны, тренажерный зал и многое другое.



Стоит обратить внимание: дети младше 10 лет в Mizpe Hayamim не допускаются.



Прямо из отеля вы можете отправиться на экскурсию по Галилее, посетить гору Мерон, Пкиин, лесной заповедник Барам, древний Ципори, заказать туры на джипах по заповедникам с гидом или покататься на байдарках по реке Хацбани до Галилейского моря.



Несмотря на то что отель относится к элитному классу, цены на отдых в нем абсолютно доступны, а с сентябрьскими скидками на избранные даты мало отличаются от обычных цен израильских отелей. Побалуйте себя и близких вам людей отдыхом экстра-класса!



Отдохните по-королевски, отдохните по-европейски.



Выбрать удобные даты, найти скидки и оформить заказ можно по ссылке https://www.isrotel.ru/isrotel-hotels/north/galileehotels/mizpe_hayamim/ или по телефону *5585. При заказе через сайт предоставляется скидка 5%. Члены клуба получают дополнительные скидки.





