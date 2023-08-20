



Отдых в стиле дзен в бутик отеле Эль Ром

Современная жизнь на столько сумасшедшая, что иногда даже не понимаешь где неделя начинается, а где заканчивается. Все сливается в одно целое — воскресенье — суббота — воскресенье. Все бежим, все не успеваем. Как же иногда приятно просто остановиться ненадолго чтобы просто по-человечески отдохнуть, подумать, подышать полной грудью, да и просто провести чудесное время с семьей.



Для меня такой чудесной остановкой стала поездка на два дня на Голаны, с остановкой на ночь в чудесной бутик гостинице Эль Ром, в одноименном кибуце.



Скажу честно, я не знала, что можно ожидать от гостиницы в кибуце, о которой никогда не слышала и была просто очень и очень приятно удивлена.



Но, начнем по порядку. Кибуц Эль Ром находится в живописном горном месте на высоте 1100 метров над уровнем моря и славится своими плантациями по выращиванию вишни, настоящей вишни для которой такой горный климат просто идеальный. Гостей гостиницы приглашают прогуляться бесплатно по этим плантациям и собрать вишню сколько влезет (в сезон, конечно). Кроме того, кибуц разводит лесные ягоды, а также различные растения, которые можно приобрести для последующего выращивания в домашних условиях.



Сама же гостиница была построена всего в 2019 году, и насчитывает 44 уютных новых номера, прекрасно оформленных всем необходимым, просторными и, что для меня самое главное, (именно для меня) с очень удобными матрасами.









Для семей с детьми можно заказать смежные номера, соединенные между собой дверью, что дает с одной стороны возможность находиться в домашних условиях, дети не чувствуют себя одиноко в номере, с другой стороны сохранить приватность для родителей, когда дети спят.





Каждый номер оснащен абсолютно чудесной меленькой верандой со столиком и стульями, где можно вечером выпить вина, и насладиться тишиной и просто пьянящим, чистым горным воздухом. А ведь именно этого так не хватает в наших каменных джунглях, тишины и воздуха. Стоит отметить абсолютную чистоту и вокруг комплекса и внутри.



Завтрак был очень сытным, каждый выбрал себе еду по душе, от корфлекса с молоком, до панкейков и различных яиц. А вот на обед и ужин можно либо поехать в различные ресторанчики, находящиеся в округе, или привести все с собой и пожарить на мангале в отдельно выделенном для этого месте на территории самой гостиницы.



Дети просто зависали в игровой комнате, что давало нам, взрослым возможность спокойно посидеть и отдохнуть. Кроме этого, вокруг есть довольно много различных аттракций, где можно замечательно провести день с семьей.











Если оглянуться назад, я могу найти только один серьезны изъян и минус, и ошибку в нашей поездке — в такое место просто преступно ехать на одну ночь, ведь так хочется чуть-чуть побольше этого пьянящего ощущения воздуха, спокойствия и свободы, но я точно знаю, что эту ошибку мы скоро исправим, снова отправившись в горный Эль Ром!







