



Обзор популярных моделей iPad

Мобильные устройства американской «яблочной» корпорации представлены широким ассортиментом девайсов – от мощнейших ноутбуков до всемирно известных смартфонов. Есть в линейке гаджетов Apple и планшеты, причем их довольно много. Итак, какой Айпад выбрать для ваших нужд?

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

iPad (9 gen)

Самый компактный



Логично, самый компактный планшет – это Mini. С диагональю экрана чуть более 8 дюймов (у пятого поколения экран еще меньше) он занимает срединную позицию между классическим планшетом и смартфоном.

Несмотря на небольшой объем накопителя, а также скромную производительность, данная модель подойдет тем, кто ищет устройство для ежедневного использования и базовых нужд. Этот планшет всегда можно взять с собой, пользуясь приложениями, которым нужен экран побольше – видеоплеером, картами, ежедневником и так далее.



Воздушная серия



Серия iPad Air отличалась улучшенной производительностью и интересными функциями. Последнее и предпоследнее поколение «воздушных Айпадов» отличается мощными процессорами и объемом оперативной памяти, которые позволят девайсу справляться со всеми задачами еще долгое время.

Кроме того, в последней версии устройства установлена хорошая камера, и есть функция беспроводной зарядки. В отличие от Mini, Air можно комфортно использовать для решения графических задач, вооружившись Apple Pencil второго поколения.



Версия для профи



Версия для профессионалов – iPad Pro, подходит тем, кто ищет флагманское «железо» и не хочет переживать об обновлении устройства на протяжении последующих 5 лет минимум.

Несмотря на то, что у предпоследней версии iPad Pro много фанатов, и многие считают ее едва ли не лучшей по соотношению цена-доступные опции, новая версия iPad Pro тоже может кое-что предложить – например, экран с частотой обновления 120 Гц и четыре динамика для лучшего звука. Но за все это придется переплатить.



Девятое поколение



Девятое поколение iPad по праву считается одним из наиболее успешных. Оно рассчитано на широкую аудиторию, и это находит отражение в том числе на ценнике. Если сравнивать с флагманскими и другими сериями, «девятки» могут похвастаться лучшим сочетанием цена-качество. Но есть у них и недостатки – не самый свежий процессор, а также не лучшая камера среди всех Айпадов. Производительности начинки устройства также может не хватить для требовательных игр и приложений уже через несколько лет.

