



Новая история успеха в проекте «Женщины, которые нас вдохновляют» от Jack Kuba

Журналист, фотожурналист, публикующийся в таких известных изданиях, как National Geographic, GEO, «Моя Планета» , историк со второй степенью по изучению стран Ближнего Востока, лучшая русскоязычная женщина-гид по странам Африки, Эйнат Кляйн стала новой участницей проекта Jack Kuba «Женщины, которые нас вдохновляют».

«Меняешь место – меняешь судьбу»: как журналистка стала гидом

«Когда первый шок прошел, я поняла, что влюбилась на всю жизнь!»

«Не нужно дразнить буйвола и тянуть льва за хвост»

«Ребенку нужна счастливая и реализованная мать»

«Если долго бить в одну точку – стена рухнет»

«Женственность – это способность оставаться собой!»

О проекте «Женщины, которые нас вдохновляют»