Новая история успеха в проекте «Женщины, которые нас вдохновляют» от Jack Kuba
Журналист, фотожурналист, публикующийся в таких известных изданиях, как National Geographic, GEO, «Моя Планета» , историк со второй степенью по изучению стран Ближнего Востока, лучшая русскоязычная женщина-гид по странам Африки, Эйнат Кляйн стала новой участницей проекта Jack Kuba «Женщины, которые нас вдохновляют».
«Меняешь место – меняешь судьбу»: как журналистка стала гидом- Все сложилось абсолютно закономерно: еще учась в Киеве, на факультете журналистики, я работала в издательстве, где занималась ближневосточной и, в частности, израильской тематикой. После репатриации первые годы я работала в новостях и, естественно, моей любимой темой был арабо-израильский конфликт и ближневосточная геополитика. Это было начало 2000, работы тогда, как вы помните, было много – бесконечные арабские демонстрации, вторая интифада, я, как журналист и фотограф, тогда много ездила по самым отдаленным уголкам Иудеи и Самарии, по глухим деревням, названий которых никто толком и не слышал до того, как они всплывали в новостях. На каком-то этапе стало понятно, что все волнения проходят рядом с потрясающими археологическими раскопками - то периода Храма, то Византии, то Умайядов. И как раз тогда я начала все больше и больше снимать и писать о скрытых жемчужинах израильской истории. Это была настоящая терра инкогнита в сердце Израиля - в Иудее и Самарии. Именно тогда я стала открывать для себя свой настоящий Израиль, который я люблю всем сердцем, который как торт Наполеон, с огромным количеством слоев - древнейших культур и эпох.
Постепенно я себя поймала на том, что в рабочие дни работаю в новостях, а в свободное время тоже работаю... но все больше как тревел-журналист. Со временем вокруг меня собралась группа единомышленников, людей, которые также интересовались историей страны, которым было интересно открывать для себя новые места в Израиле, мы исходили пешком всю страну и побывали в местах в которых, казалось, до нас практически никто и не бывал. Именно это привело меня в университет Бар Илан на факультет изучения истории стран Ближнего Востока и понеслось.
Именно тогда я решила последовать еврейской пословице: «Меняешь место – меняешь судьбу» и оставила израильскую русскоязычную новостийную журналистику, освободив место внутри себя для новых проектов и начинаний.
Помню, многие, казавшиеся близкими на тот момент, люди очень меня отговаривали менять сферу деятельности, утверждая примат синицы в руках над журавлем в небе. Однако история, как всегда, все расставила на свои места.
«Когда первый шок прошел, я поняла, что влюбилась на всю жизнь!»Переломный момент настал, когда я впервые приехала в Эфиопию в качестве гида для группы фотографов-энтузиастов, и именно эта поездка стала судьбоносной. Почему? Ну, во-первых, именно в Эфиопии я познакомилась с мужем. Шутка. Познакомилась я с ним лет 15 спустя после моего начала работы в Африке.
Так вот, впервые оказавшись на самом Юге Эфиопии, первым делом я испытала шок и даже немного отчаяния. Почему шок и отчаяние? Сегодня уже сложно сказать: то ли дорога была слишком утомительной, то ли отсутствие электричества и горячей воды сказалось (это потом уже я начала благодарить и за просто холодную воду в душе), но тогда, прорыдав всю ночь, на утро я проснулась другим человеком. Оглядевшись, я увидела вокруг себя невероятную природу, потрясающих людей, настоящую “колыбель цивилизации”. И тогда я поняла, что это любовь с первого взгляда.
Однако помимо эмоциональной стороны всегда была практическая. Эфиопия стала для меня неиссякаемым источником материалов, историй, фотографий. 15 лет назад эта страна была совершенно не раскрученной на туристическом рынке, и я была одной из первых, кто в начал открывать Африканский Рог русскоязычным путешественникам. Потом к ней присоединились Кения, Танзания, Намибия, Северная Африка - я всегда и везде ищу эксклюзив, все-таки новостника в себе не убьешь.
Теперь же вся Африка и Ближний Восток ощущаются как один большой дом, в котором можно переходить из комнаты в комнату - из страны в страну - и везде чувствовать себя комфортно.
«Не нужно дразнить буйвола и тянуть льва за хвост»Практически в каждом интервью меня просят рассказать о страшных и опасных ситуациях, ситуациях, в которые я попадала в “дикой” Африке. Но так получается, что и рассказать здесь мне особо нечего, кроме как в очередной раз призвать: соблюдайте правила безопасности, прислушивайтесь к рекомендациям гидов, и все будет хорошо.
Человек не входит в пищевую цепочку животных саванны и, если я не буду “тянуть льва за хвост”, со мной ничего не произойдет. Не стоит дразнить буйволов, не стоит гулять ночью по саванне босиком, не стоит делать глупости и вам ничего не будет угрожать, кроме разве что расстройства желудка.
В свободное от сухопутных хищников время я люблю нырять вместе с хищниками морскими, в частности, с мужем мы много ныряем с тигровыми акулами. И хотя одна из них как-то раз обломила о мой баллон зуб (красивое кольцо получилось!), меня всегда сопровождает чувство безопасности, основанное на знании повадок и характеров животных.
«Ребенку нужна счастливая и реализованная мать»После рождения сына, разумеется, многое изменилось в моей жизни. В первую очередь, мера ответственности перед семьей и перед самой собой. Чуть меньше экстрима, чуть больше уюта. В частности, я не работаю в израильские основные праздники - кто-то же должен воспитать в ребенке еврея (тоже шутка, но не совсем).
В остальном, я считаю, ребенку нужна счастливая и реализованная мать. Моя мама всегда была для меня эталоном современной женщины, успешно совмещающей карьеру и семью. Я всегда гордилась чем, что она профессионал, реализована в своей сфере - для меня это было важнее, чем котлеты, пирожки и накрахмаленные воротнички. Женщина – это не приложение к мужу и очагу, и именно этот пример я хочу дать своему ребенку.
Кстати, моя профессия считается мужской, ведь сообщества Африки и Ближнего Востока – это мужской мир, в котором женщине добиться уважения и статуса непросто. Женщине приходится все время доказывать, что она не хуже мужчины, и бежать в два раза быстрее, чтобы стоять на месте.
«Если долго бить в одну точку – стена рухнет»Для достижения цели нужно, в первую очередь, желание добиться успеха в своей области, работоспособность, одержимость своим делом, вера в себя. И немного везения.
Преданность своим целям - вот, что дает стимул, то, что ведет вперед, то, что заставляет перешагивать через трудности и не сдаваться.
Я уверена, если постоянно бить в одну точку, любая стена рухнет. И то, что у меня, у женщины, получилось занять свою нишу в Африке, такой шовинистической, такой непростой, – это, несомненно, успех!
«Женственность – это способность оставаться собой!»Женственность – это желание и способность оставаться собой, не менять себя в угоду моде или пожеланиям других людей. Это возможность самой решать, ходить на каблуках или без, краситься или нет. Женственность – это уместность, в том числе и в подборе образа, соответствующего ситуации, и своей органичности в каждой из них.
О проекте «Женщины, которые нас вдохновляют»Русскоязычный проект Jack Kuba «Женщины, которые нас вдохновляют» уже отпраздновал 7-летие. В проекте более 30 участниц, только за последнее время к нему присоединилось несколько талантливых женщин, чей жизненный путь вызывает восхищение – среди них актриса театра и кино, певица Оля Шур-Селектар; адвокат и эксперт гендерного права Рита Хайкина; тяжелоатлетка Николь Рубанович, первая израильская штангистка, принесшая нашей стране медали в этом виде спорта на международных соревнованиях; журналист, радио- и телеведущая Виктория Долинская; прима-балерина Нина Гершман; художница Зое Север; адвокат и первая израильтянка, покорившая Эверест Даниэль Вольфсон и историк искусства, арт-критик Натали Нешер Аман.
Сеть Jack Kuba объединила в этом проекте истории об успехе, мотивации, силе духа и любви к своему делу, чтобы больше людей смогли узнать о выдающихся достижениях наших соотечественниц, которые, несмотря на жизненные перипетии, высокую конкуренцию и, зачастую, трудности становления в новой стране, смогли доказать, что даже невозможное возможно, если целенаправленно идти по пути к мечте. Для многих репатирантов эти истории стали источником вдохновения, который давал надежду и силы строить новую жизнь в новой стране.
Возглавила проект Дорит Голендер, бывший посол Израиля в России, один из создателей и главный редактор радиостанции «РЭКА»-«Голос Израиля» на русском языке. С тех пор в нем приняли участие многие выдающиеся русскоязычные израильтянки, чей жизненный путь и успехи могут вдохновить других женщин: Нета Ривкин, Диана Голби, Елена Лагутина, Маша Троянская, Лена Блаунштейн, Алия Судакова, Ольга Бакушинская, Ольга Раз, Лариса Тетуева, Лена Крейндлина, Наташа Манор, Илана Кратыш, Таня Кисилевски, Алена Кошеватская, Елена Яралова, Диана и Ирина Вайсман, Белла Койфман, Наташа Гурович, Лиана Одикадзе, Ева Левит, Ксения Светлова, Юлия Сачкова, ,Татьяна Цым и Анастасия Глушков-Левенталь.
Все истории проекта: https://jackkuba.ru/jk/women/
Фотографии Лии Гельдман