



Навстречу солнцу: как защитить кожу от солнечных лучей

Лето уже практически началось, солнце уже активно и необходимость защищать кожу от ультрафиолетовых лучей в этот период возрастает.



UVB лучи составляют около 5% от всего ультрафиолета, доходящего до поверхности Земли. Они могут проникать сквозь эпидермис. Это благодаря им люди загорают. Но и обгорают они тоже благодаря этим лучам. Кроме того, воздействие UVB лучей повышает риск развития рака кожи.



UVA лучи составляют 95% от всего ультрафиолета. Они также проникают сквозь эпидермис, но в отличии от UVB лучей, даже тучи и стекло для них не препятствие. Эти лучи провоцируют синтез свободных радикалов и со временем могут вызвать гиперчувствительность к солнцу, нарушение пигментации, преждевременное старение, и также повысить риск развития рака кожи.



Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что даже однократное воздействие солнца может значительно увеличить риски.



Использовать солнцезащитные средства важно не только, когда вы отправляетесь на пляж, но и в повседневной жизни в любое время года. Разумеется, в жаркий сезон эта потребность возрастает. Средства защищающие от солнца создают надежный защитный барьер, при условии, что вы будете наносить их, как минимум, за 15 минут до выхода на солнце и будете повторять эту процедуру каждые пару часов, а также после купания.



Косметика, разработанная в Израиле, ориентируется на наши специфические климатические условия и активность солнца. Так, например, бренд SeboCalm много лет специализируется на особенностях израильского климата, предлагает целую линейку средств с SPF-защитой, специально для чувствительной и светлой кожи, с высоким уровнем защиты от солнца.



Moisturizer Sun Protection SPF 50



Легкий, нежирный, быстро впитываемый санскрин для лица и шеи, предназначен для всех видов кожи, от нормальной до жирной. Крем содержит алое барбаденсис, которое способствует успокоению кожи и экстракты прополиса и эхинацеи для поддержания ее эластичности. Так же от обогащен антиоксидантами – витамином Е и экстрактом морских водорослей Дуналиелла, которые защищают от вредного воздействия окружающей среды и способствуют сохранению молодости кожи. Moisturizer Sun Protection SPF 50 успокаивает покраснения, восстанавливает баланс влаги, питает и защищает нашу кожу от действия лучей UVA + UVB, с фактором защиты SPF 50.



Увлажняющий крем от SeboCalm с защитой SPF 30



Крем разработан специально для израильского климата. Он восстанавливает баланс влаги, успокаивает покраснения и защищает нашу кожу от действия лучей UVA + UVB. Крем подходит для нормальной, смешанной и жирной кожи. Не содержит парабенов. Ежедневное использование увлажняющего крема придаст свежесть и сияние вашей коже, даже в изнуряющую израильскую жару.



Крем SeboCalm Triple



Cозданный брендом несколько лет назад SeboCalm Triple, стал «отцом» всех современных BB-кремов. Незаменимое средство для кожи лица летом, совмещающее сразу три функции - легкий, прозрачный, мгновенно впитывающийся увлажняющий крем, тональный крем, придающий ровный оттенок коже и крем, защищающий кожу от воздействия солнечных лучей с фактором защиты SPF30. SeboCalm Triple освежает кожу на весь день.





BB-крем от SeboCalm



BB-крем от SeboCalm – это уникальное многофункциональное средство, которое одновременно создает идеальный тон лица, скрывает пигментные пятна, делает сухую и нормальную кожу упругой, сглаживает морщины и защищает от вредного ультрафиолетового излучения (UVA+UVB). Фактор защиты SPF20. Средство делает кожу более плотной и упругой, способствует разглаживанию морщин, благодаря уникальному сочетанию пептидов аминокислоты «пролин» с вытяжкой из пальмового масла. Именно сочетание этих ингредиентов придаст вашей коже гладкость и здоровый вид.



Все продукты SeboCalm прошли дерматологические исследования, гипоаллергенны и подходят для чувствительной кожи. Дополнительная информация https://www.sebocalm.co.il/





