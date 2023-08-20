



Модное возвращение в школу: скидка 30% на брендовые сумки и рюкзаки от WeShoes

Скоро в школу – и это праздник для сети WeShoes, которая выбирает по всему миру и представляет в Израиле самые интересные бренды сумок и рюкзаков. Специально к началу нового учебного года до 23 августа включительно на сайте сети скидки на сумки 30%.



Среди самых популярных у израильских школьников - шведские рюкзаки Kanken от компании FJÄLLRÄVEN.



Модель разработана школьником из Швеции так, чтобы избавиться от болей в спине, вызванных прежним рюкзаком. Изготовлена она из материала - F Vinylon, известного своей водостойкостью и большей влагоотталкивающей способностью, чем любая синтетическая ткань. Рюкзаки эти очень долговечные и удобные, со множеством карманов и отсеков.



Рюкзаки Doughnut (родом из Гонконга) тоже считаются крутыми среди подростков. Уже около 15 лет рюкзаки бренда Doughnut - самые продаваемые в 25 странах мира.



Эти сумки и рюкзаки окрашены в самые приятные цвета и максимально функциональны. Они подходят для работы, учебы, путешествий и самого динамичного отдыха.



Еще один мировой стартап-бренд сумок Roka выпускает сумки-унисекс, легкие, прочные и веганские, в их производстве не используется кожа. По идее бренда, сумка должна быть простой, но при этом качественной, практичной, доступной и недорогой и, в то же время, выражать дух времени. А дух времени - в том, что мы все мы и каждый в отдельности должны стремиться сделать мир лучше. Этой идее и служит бренд.



Входящий в тройку мировых лидеров товаров для путешествий, парижский бренд Delsey предлагает школьникам и студентам компьютерные сумки и рюкзаки - легкие, с лаконичным дизайном. Сделаны из водонепроницаемого материала, имеют регулируемые ремни и небольшую ручку для удобной переноски, а также нужные карманы и отделения.



Скидки – в соответствии с уставом мероприятия. В магазинах скидки предоставляются членам клиентского клуба.



Сегодня сеть WeShoes представляет более 40 международных брендов сумок и обуви, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие. WeShoes имеет 84 филиала по всей стране. Также покупки можно совершать в интернет-магазине.