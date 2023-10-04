



Многогранность женственности: Crazy Line представил осенне-зимнюю коллекцию

Новая осенне-зимняя коллекция Crazy Line отдает дань переменчивой женской натуре, которая каждый день хочет выглядеть иначе, но всегда – стильно и актуально. В коллекции бренда вы найдете одежду разных стилей – от классического до спортивного, это коллекция, которая актуальна 24/7.

Миссия новых моделей от Crazy Line – рассказать об уникальности своей обладательницы.

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Классическая линия коллекции сочетает элегантную простоту и модные тренды грядущего сезона.



Почетное место в коллекции занимают брючные костюмы. Модные оттенки, классические универсальные цвета – они могут стать прекрасной основой осенне-зимнего гардероба, а сочетая их с различными свитерами, блузами, водолазками и футболками вы можете создать бесконечное количество образов в разных стилях. Кстати, дизайнеры Crazy Line уже подумали о подходящих комбинациях, в коллекции вы можете найти эффектные рубашки, блузы и футболки с принтами, гармонично совпадающими по цветовой гамме с костюмами.

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Коллекция Lucci от Crazy Line - это трендовый и комфортный образ для повседневного ношения, актуальная молодежная мода в ее более женственном и элегантном осмыслении.



В числе прочего, в этой мини-коллекция вы найдете модели из джинсовых тканей: куртки с заклепками в байкерском стиле, джинсовые рубашки, эффектные модели джинсов скинни, платья. Элементы коллекции прекрасно сочетаются между собой и с моделями из других линий бренда.

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Стиль спорт-элегант – это тенденция, которая становится все сильнее в последние годы, ведь актуальность и модность одежды во многом определяется тем, насколько она соответствует нуждам реальной жизни. Новая спортивная линия Crazy Line полностью отвечает самым высоким запросам. Ее легкая небрежность и пикантная простота дают чувство молодости, стиля и комфорта в любых обстоятельствах. Спортивная коллекция Crazy Line продумана и модна, ее с легкостью можно интегрировать в повседневный гардероб, чтобы создать эффектный и легкий образ на каждый день.



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Каждый осенне-зимний сезон Crazy Line удивляют нас своей коллекцией верхней одежды, эффектной и идеально подходящей для израильской, часто меняющейся погоды зимой.



Кожаные куртки и эффектные кожаные жилеты актуального дизайна и разнообразных фасонов выглядят стильно и роскошно. Пуховики нежных тонов одним своим видом согревают и добавляют теплых ноток любому образу. Шерстяные пальто с четким и лаконичным силуэтом придают образу еще больше элегантности и шика.



Мода Crazy Line рассчитана на женщин, сочетающих желание хорошо выглядеть с интенсивной повседневной жизнью - многочисленными обязанностями, заботами и стремлениями. Это реальные женщины всех возрастов с разными типами фигур, с разными особенностями телосложения, разных размеров и объемов, которым хочется чтоб их look был актуальным и женственным. В новой коллекции осенне-зимнего сезона бренд все свои модели предлагает в 38-52 размере.



Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.

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