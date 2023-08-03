



Мечтаешь о высшем образовании? Узнай, как поступить правильно!

Учебный центр ОК уже 27 лет успешно готовит абитуриентов к сдаче вступительного психометрического экзамена по собственным уникальным проверенным годами методикам и советует начинать подготовку к психометрии как можно раньше. На данный момент уже идет регистрация учащихся на ближайшие курсы.

Если вы думаете о дальнейшем высшем образовании в Израиле, заканчиваете обучение в израильской школе или вы - новый репатриант и планируете поступать в этом году, получить лучшие решения во всех случаях вы можете у специалистов центра ОК.



Подготовка к экзаменам в центре ОК имеет целый ряд преимуществ: широкий выбор удобного варианта и формата обучения - заочный курс с самостоятельными занятиями в любом месте в своем темпе с очным тестовым экзаменом в одном из ближайших филиалов, занятия в zoom-е или очные курсы в группах с лучшими преподавателями в режиме живого общения, с возможностью посещать другие группы и компенсировать пропущенные уроки, пройти не менее 10 тестовых проверок в течение курса.



Каждый студент центра ОК получает индивидуальное “умное расписание” со сроками и заданиями, рассчитанными в зависимости от времени и темпа обучения, а также частное сопровождение преподавателя в течение любого выбранного курса.

Кроме того, в каждый курс входит полный набор специально разработанных материалов для подготовки к экзаменам, включающий учебные пособия и тесты, которые специалисты и педагоги центра ОК ежегодно совершенствуют, принимая участие в настоящих психометрических экзаменах наравне с абитуриентами.



Центр ОК готовит к психотесту с 1996 года и знает по опыту, что даже если курс стартует только осенью или зимой, начинать готовиться по материалам важно заранее. Тем более, что индивидуальное расписание и сопровождение педагога есть у каждого студента с момента регистрации на курс.



Поэтому всем абитуриентам, записавшимся в июле и августе, центр ОК фиксирует летние цены на все курсы подготовки к психометрии и дает возможность в течение семестра переходить по этим ценам с очного обучения на дистанционное или наоборот.



А тех, кто успеет записаться до 15 августа на курсы “Премиум” или “Расширенный”, ждет настоящий подарок - целый пакет частных уроков один на один с лучшими преподавателями центра.



Начиная раньше - получаешь больше!



Важное для многих уточнение: у некоторых категорий абитуриентов есть льготы! Узнать и проверить, какие льготы и стипендии вам положены, помогут в центре ОК, а также найти самый оптимальный способ оплаты курса.



И, конечно, вы всегда можете связаться с Центром ОК и получить компетентную консультацию – как поступить правильно!



Офисы Центра ОК:

Тель-Авив, Тель-Авивский университет, музей АНУ, ул. Клаузнер, 15

Хайфа, Бейт Оле, ул. Йуд.Ламед.Перец., 20, вход с ул.Ашкелон, офис 109



Телефоны для связи:

1-800-650-700, 03-5621561, 04-8645389

+972-544955167



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