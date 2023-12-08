



McDonald's запускает новую сеть кофеен - конкурента Starbucks

McDonald's объявил об открытии первого филиала новой сети CosMc's в Чикаго и планирует открыть еще девять в Техасе в следующем году.



В McDonald's заявили, что CosMc's будет работать по принципу "напитков", продавая кофе, а также "фирменные лимонады и чаи, несладкие смешанные напитки и холодный кофе".



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Акцент на "особых напитках", к которым относятся фраппе "Чурро" и "Тропические спайсы", поставит CosMc's в прямую конкуренцию со Starbucks.



Название новой сети, CosMc's, происходит от старого талисмана компании, который появлялся в рекламе в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Это существо представляло собой шестирукого инопланетянина, который жаждал фастфуда компании. В McDonald's заявили, что новая сеть "вдохновлена ностальгией".



В CosMc's будет представлено ограниченное меню из блюд McDonald's, включая самый продаваемый сэндвич для завтрака Egg McMuffin.

