



Лучшие мобильные приложения для веселого времяпровождения

Разнообразные мобильные приложения стали нашими повседневными спутниками, которые упрощают жизнь, помогают работать и развлекаться. Такие всемирно известные сервисы как Instagram, YouTube или TikTok не нуждаются в представлении, но как насчет менее популярных, но не менее интересных вариантов виртуального досуга? Сегодня мы рассмотрим приложения, которые помогут провести время действительно весело!

RetouchMe (обмен лицами)

Кажется, что это слишком простое развлечение, чтобы быть достаточно веселым. Но результат качественной обработки фотографий вас по-настоящему удивит и вызовет море позитивных эмоций. Достаточно скачать специальное приложение по ссылке retouchme.com/face-swap-app-photo-editor! Обмен лицами стимулирует творческое мышление. Интересно, что же будет, если вместе со своим фото отправить снимок друга, любимого человека, кинозвезды или даже домашнего питомца? Как будет выглядеть обмен лицами с любимой игрушкой, персонажем мультфильма или рекламным персонажем? Готовые изображения можно использовать для шуточных открыток, коллажей, публикации в социальных сетях и т.д.

Blossom

Это удобное и удивительно точное приложение, позволяющее распознавать растения по фотографии. Пользователь получает не только название, но и рекомендации по уходу за саженцами (полив, освещение, подкормка). Увидели необычные растения в лесу, заметили красивые цветы на клумбе или в вазоне ресторана? Теперь о них можно узнать полную информацию всего за минуту! Это делает Blossom прекрасным познавательным инструментом, а также надежным помощником для любителей выращивать растения.

Noobly

Приложение для любителей онлайн-игр. Здесь вы можете найти друзей и единомышленников со всего мира, которые имеют такие же увлечения. Noobly объединяет геймеров, позволяя выбирать сообщества по названию любимой игры (всего более 3 тыс.). Хотя приложение является своеобразной социальной сетью, оно также предлагает пользователю своеобразные квесты, например, сбор дублонов (местной виртуальной валюты) для открытия дополнительных функций, декорирования странички профиля. Здесь можно просто общаться или приглашать новых товарищей на дружеские матчи в онлайн-играх.

TED Talks

Оптимальный выбор для тех, кто предпочитает развлекаться с пользой. Это фирменное приложение знаменитой платформы для спикеров со всего мира. Здесь собрано несколько тысяч видео выступлений и подкастов на самые разные темы: от науки до саморазвития, от бизнеса до творчества. Это мощный источник идей и проверенных лайфхаков для собственной жизни. Пользователи могут формировать персональные плейлисты, делать закладки на понравившихся выступлениях, загружать видео- и аудиоматериалы для просмотра без доступа к интернету.

GeoGuessr

Интересная игра, которая предлагает угадать страну, виртуально прогулявшись по ее улицам в Гугл Картах. Обращайте внимание на особенности архитектуры, вывески и дорожные знаки, растительность и одежду людей. Устройте соревнование в дружеской компании или семейном кругу и выясните, кто из вас лучше знает географию!

BeatFind

Лаконичное приложение для распознавания музыки. BeatFind всего за несколько секунд найдет песню, которая звучит рядом. Когда музыка распознана, на экране появляются название трека и альбома, имя исполнителя. Пользователь получает возможность изучать биографии и дискографии артистов всего в несколько кликов. Полную версию песни легко послушать, перейдя прямо из приложения на Youtube, Spotify или Deezer. Также понравившимися песнями (из числа распознанных) можно в пару кликов поделиться с друзьями в социальных сетях. Дополнительная опция — режим стробоскопа. Приложение запускает световые эффекты в такт звучащей вокруг музыке.

Megogo

Приложение создано известным медиасервисом Megogo. Оно подходит для любого современного смартфона и открывает доступ к огромной коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, шоу, спортивных трансляций, телеканалов, подкастов и даже аудиокниг. Для пользователей доступны эксклюзивные предложения, например, трансляции киберспортивных состязаний, фестивалей со всего мира, крупных концертов. Дополнительная опция загрузки позволит насладиться любимым шоу даже без доступа к интернету. Хотя основной доступ и большая часть функций платные, медиасервис предлагает очень доступные тарифы, выгодные подписки.

Tomato

Украинское приложение для поиска ресторанов и кафе в разных городах страні. Здесь можно быстро подобрать заведение по ценовой категории, меню, отзывам, удаленности и других важным параметрам. Дополнительно программа оповещает пользователей о самых выгодных акциях, специальных предложениях выбранных ресторанов, помогая экономить на развлечениях. Не знаете, с чего начать? Используйте афиши гастрономических событий и готовые подборки лучших заведений вашего города!