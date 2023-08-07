



"Королевство драконов" – одно из самых больших мировых шоу впервые в Израиле!

Интерактивная, иммерсивная выставка-шоу для всей семьи откроет двери в Королевство драконов уже совсем скоро. С 1 августа на территории Экспо Тель-Авив вы сможете погрузиться в волшебный мир гигантских драконов и фантастических существ.



На территории свыше 5500 квадратных метров во впечатляющем футуристическом комплексе с огромными 360-градусными экранами найдутся развлечения для всей семьи. Фантастические 10-метровые движущиеся драконы, изрыгающие дым, VR-кинотеатр, шоу с живыми актерами-аниматорами, удивительные аттракционы, творческий уголок для занятий с детьми, места для селфи с уникальным контентом – и все это в помещении с кондиционером в разгар лета!



Иммерсивное шоу предполагает полное погружение в параллельную реальность. Здесь вы без труда сможете стать участниками захватывающего путешествия в волшебное королевство. Живые герои сказок и легенд, в исполнении аниматоров, будут сопровождать вас на этом пути.



Мир, окруженный водой и огнем, горами и ущельями, укрепленными замками и вулканами уже ждет вас! Вы почувствуете ветер пустыни, услышите рычание драконов и откроете для себя тайны фантастического мира в огромном пространстве комплекса.



Драконы из всех мифологий мира перенесут вас в мир легенд, которые еще не посещал человек. На своем пути вы сможете встретить рыцарей и принцесс, волшебников и орков, сказочных персонажей и даже загадочного единорога. А в таинственном мире Королевства драконов вы увидите и почувствуете дыхание фантастических тварей, жар огнедышащих вулканов, прохладу огромных водопадов! В комплексе VR-кинотеатров зрителям откроется загадочный, увлекательный и неизведанный мир. Такой опыт виртуальной реальности буквально может лишить вас дара речи.



Иммерсивное шоу "Королевство драконов" подходит для семейного отдыха. И взрослые, и дети от 3-х лет найдут здесь себе развлечения по душе. Удобное месторасположение, огромная парковка, железнодорожная станция и многочисленные автобусные остановки – доступная среда для каждого посетителя. Этим летом идеальный семейный отдых выглядит именно так!



Подробности и билеты: https://dragons.co.il/



*Фото предоставлены Сергеем Деменчуком