Коктейли Le Coq. Яркий вкус вечеринки!

Познакомьтесь с ярким брендом Le Coq



История компании A. Le Coq восходит к началу 19 века, когда в 1807 году в Пруссии семья Ле Кок основала компанию по торговле напитками A. Le Coq & Co. В 1820-х годах Альберт Л.Дж. Ле Кок переехал в Лондон, чтобы торговать продукцией семейного винодельческого хозяйства. Вскоре он занялся розливом и экспортом имперского стаута , за что был удостоен звания официального поставщика пива императорского дома.



Владельцы завода годами искали подходящее место для производства, и, в итоге, остановились на AS Tivoli в Тарту, где компания работает и по сей день. Главной причиной стали качественные и чистые подземные воды, расположенные под горой Тяхтвере, которые являются одним из важнейших компонентов напитков.



На протяжении многих лет завод в Тяхтвере находится в авангарде инноваций. Уже в 19 веке, помимо пива, здесь производили безалкогольные напитки, сельтерскую, газированную воду и сокосодержащие напитки.



В конце 1990-х годов инвестиции в технологии и перезапуск бренда A. Le Coq сделали A. Le Coq одним из самых успешных производителей напитков в регионе, продукция которого теперь экспортируется более чем в 70 стран.



Эксперты-технологи компании объединяют традиционные технологии производства с непрерывным поиском инноваций для создания замечательных вкусовых ощущений и исключительного качества напитков.



"Мы пионеры на рынке готовых коктейлей. Мы всегда расширяемся и развиваемся, предлагая широкий спектр как безалкогольных, так и алкогольных коктейлей. Мы как фильм о Бонде – можно доверять премиальному качеству, даже если вы еще не пробовали наши продукты", - говорит о себе бренд Le Coq.



Коктейли Le Coq — линейка популярных алкогольных коктейлей.



Серия популярных коктейлей Le Coq, это готовые (ready-to-drink) коктейли, для приготовления которых не нужно тратиться на дорогой алкоголь и готовить все самому. Такой коктейль уже готов для веселой вечеринки, но, если хочется, в него также можно добавлять лед, лайм или лимон и, конечно, яркую соломинку.



Знаменитые вкусы уже в Израиле:



LE COQ MOJITO — всемирно известный коктейль, в котором смешаны вкусы белого рома, лайма, мяты и коричневого сахара. Для особой свежести рекомендуется добавить лед.



LE COQ MARGARITA - Этот коктейль подобен нескончаемому лету - вкус свежего арбуза, смешанный с ромом. Аромат арбуза придает южному коктейлю красного цвета приятный пикантный вкус.



LE COQ BLUE LAGOON - экзотический бирюзовый коктейль со вкусом ананаса, кокоса и Кюрасао. Это один из самых популярных коктейлей для жарких летних дней.



LE COQ PINA COLADA – Отличный ансамбль - вкус восхитительного ананаса и сливочного кокоса. Коктейли Пина Колада со вкусом южного морского рома и кокосового молока. Свежесть придает сок ананаса. Идеальный напиток для летних поездок.



LE COQ SEX ON THE BEACH - Озорная тропическая смесь сочных апельсинов и персиков с легким оттенком горькой клюквы для идеального результата. Этот коктейль напомнит вам о страстных летних каникулах.



LE COQ COSMOPOLITAN - Во вкусе этого легендарного напитка присутствуют оттенки красной клюквы, кислого лайма и сладких апельсинов.

Его лимонные и клюквенные ноты наиболее полно раскрываются, если коктейль хорошо охладить или добавить в него кубики льда.



Линейка слабоалкогольных коктейлей LeCoq продается в удобном формате — стеклянной бутылке 0,33 л.



Что самое главное на вечеринке? Веселье от души! Расслабься и веселись с любимым коктейлем LE COQ.



Скоро Le Coq планирует выпустить на рынок новые вкусы, и любителей этих вкусных готовых коктейлей ждет приятный сюрприз.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ