



Как и при каких заболеваниях применяют стволовые клетки

Терапия стволовыми клетками (СК) применяется в развитых странах уже десятки лет. Методика впервые с успехом использована при гемобластозах (раке крови). Затем СК начали использовать при многих других заболеваниях. Сегодня регенеративная медицина стремительно развивается, постоянно продолжаются исследования стволовых клеток, и список болезней, которые врачи могут лечить с их помощью, расширяется. Если вы хотите пройти лечение заболеваний с помощью стволовых клеток, то можете поехать за границу. СК используют многие ведущие клиники стран с высоким уровнем медицины. Цена на стволовые клетки в разных медицинских центрах указана на сайте Booking Health. Здесь можно подобрать клинику и медицинскую программу на удобные даты.

Что лечат с помощью стволовых клеток

СК применяются с 80-х годов прошлого века, когда с их помощью впервые вылечили рак крови. Сегодня методика по-прежнему используется в онкологии. Трансплантация стволовых клеток становится всё более эффективной и безопасной, но это всё ещё сложная процедура, которую должны проводить опытные специалисты.



Второй областью применения СК считается ортопедия. Регенеративная терапия используется при:

Остеоартрозе

Травмах – для ускорения регенерации тканей

Несрастающихся переломах костей

При хронических дегенеративных процессах сухожилий и зон их прикрепления (эпикондилит, синдром вращательной манжеты плеча, тендинит собственной связки надколенника, тендинопатия ахиллова сухожилия и т.д.)

Так стволовые клетки способствуют быстрому восстановлению тканей, их часто применяют после ортопедических операций. Они приобрели популярность именно среди врачей-ортопедов, так как на восстановление тканей опорно-двигательного аппарата уходит много времени. Например, сращение и укрепление костей и сухожилий занимает месяцы.



Также практикуется применение стволовых клеток в медицине при многих хронических болезнях, связанных с постепенным разрушением органов и тканей. Например, СК с успехом используют при недостаточности поджелудочной железы, почек, печени, ишемической болезни сердца, дисциркуляторной энцефалопатии, трофических язвах. Они применяются для восстановления сердечной мышцы после инфаркта миокарда, для восстановления мозга после инсульта, для восстановления легких после COVID-19.

Как применяют стволовые клетки