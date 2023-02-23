



JFNA подвели итоги по помощи украинским беженцам и еврейским общинам Украины

В преддверии годовщины российского вторжения в Украину Еврейские Федерации Северной Америки (JFNA) подвели итоги своей деятельности по помощи украинским беженцам и еврейским общинам Украины.



За прошедший год Еврейскими Федерациями было собрано более 85 млн. долларов, которые были направлены на оплату оперативных расходов, временного жилья и транспорта для эвакуации беженцев, обеспечение безопасности, предоставление гуманитарной и медицинской помощи, а также на репатриацию в Израиль и помощь новым репатриантам.



Благодаря усилиям JFNA 500 тыс. человек получили гуманитарную помощь. Было роздано 700 тыс. продуктовых наборов, 130 тыс. человек получили медицинскую помощь, 4 тыс. специалистов в области здравоохранения прошли специальные тренинги.



Выделенные JFNA средства также пошли на приобретение и распределение одеял и теплой одежды, портативных обогревателей и кухонных плит, продуктов питания, фонариков и других предметов первой необходимости.



Собранные средства были выделены партнерским организациям: Американскому еврейскому объединенному распределительному комитету (Джойнт), Еврейскому агентству для Израиля (Сохнут) и Всемирному ОРТу, а также более чем 85 НКО, работающим в Украине и странах Восточной Европы.

Кроме этого, Еврейские Федерации Северной Америки подготовили 120 русскоязычных волонтеров, которые работали с украинскими беженцами в Польше, Венгрии, Испании и Чехии.



«Впервые в истории в Европе идет война, но есть инфраструктура для спасения и заботы о евреях, — сказал генеральный директор и президент Еврейских Федераций Северной Америки Эрик Фингерхат. «На создание этой инфраструктуры ушли десятилетия и сотни миллионов долларов, и наша организация испытывает огромное чувство гордости, зная, что благодаря нашим усилиям спасены жизни стольких евреев и неевреев на европейской земле».



Еврейские Федерации также развернули общественную кампанию за расширение прав беженцев из Украины в США, и предоставили специальный грант в размере 1 млн. долларов для помощи украинским переселенцам в 18 еврейских общинах США и Канады.



Еврейские федерации Северной Америки являются структурной основой еврейской общины США и Канады и представляют более 300 еврейских федераций. JFNA ежегодно собирает и распределяет более двух млрд. долларов в рамках программ поддержки и грантов для еврейских общин Северной Америки и Израиля.