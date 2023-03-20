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"Ихут бэ шикум" открывает горячую линию поддержки на русском языке
20.03.2023 14:45 Mignews

"Ихут бэ шикум" открывает горячую линию поддержки на русском языке

15  марта 2023 года организация «Ихут бэ шикум» открыла горячую линию на русском языке, с целью оказания помощи русскоязычным членам семей, проживающих  с близким человеком, у которого есть душевные проблемы.

Год назад была открыта горячая линия на иврите, позволившая дать по всей стране поддержку  и помощь многим семьям, в которых есть член семьи с душевными проблемами.

На горячую линию поступили сотни звонков, часть из которых были от членов семей, говорящих только на русском языке.

Елена Нафталиева, социальный работник центра "Яхель" в Ришон ле Ционе, отмечает: "Более 30%  звонков, поступивших на горячую линию, были от русскоязычных членов семей, у которых есть проблемы с ивритом. Они не могли получить услуги, так как не было волонтёров, говорящих на русском языке…"

Услуги на горячей линии предоставляются  волонтёрами, членами семей, знающими  из личного опыта,  как семья справляется с проблемами психического здоровья, и обученными помогать другим.

Функционирование горячей линии дополнит часы работы центров "Яхель" и обеспечит возможность получить консультацию, информацию, рекомендации и эмоциональную поддержку в отношении прав в режиме реального времени.

Горячая линия будет работать только в будние дни, с 18:00 до 22:00.
Услуги предоставляются бесплатно по телефону  03-9559596.

Организация "Ихут бэ шикум" подчеркивает центральную роль семьи в процессе  личной и семейной реабилитации человека, у которого есть душевные проблемы.  

Семейные центры "Яхель" открыты в городах Ришон-ле-Цион, Хадера, Кфар-Саба и Ашдод, а также в филиалах, действующих в других городах.

Центры финансируются и контролируются Министерством здравоохранения Израиля.




  


 

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