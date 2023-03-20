



"Ихут бэ шикум" открывает горячую линию поддержки на русском языке

15 марта 2023 года организация «Ихут бэ шикум» открыла горячую линию на русском языке, с целью оказания помощи русскоязычным членам семей, проживающих с близким человеком, у которого есть душевные проблемы.



Год назад была открыта горячая линия на иврите, позволившая дать по всей стране поддержку и помощь многим семьям, в которых есть член семьи с душевными проблемами.



На горячую линию поступили сотни звонков, часть из которых были от членов семей, говорящих только на русском языке.



Елена Нафталиева, социальный работник центра "Яхель" в Ришон ле Ционе, отмечает: "Более 30% звонков, поступивших на горячую линию, были от русскоязычных членов семей, у которых есть проблемы с ивритом. Они не могли получить услуги, так как не было волонтёров, говорящих на русском языке…"



Услуги на горячей линии предоставляются волонтёрами, членами семей, знающими из личного опыта, как семья справляется с проблемами психического здоровья, и обученными помогать другим.



Функционирование горячей линии дополнит часы работы центров "Яхель" и обеспечит возможность получить консультацию, информацию, рекомендации и эмоциональную поддержку в отношении прав в режиме реального времени.



Горячая линия будет работать только в будние дни, с 18:00 до 22:00.

Услуги предоставляются бесплатно по телефону 03-9559596.



Организация "Ихут бэ шикум" подчеркивает центральную роль семьи в процессе личной и семейной реабилитации человека, у которого есть душевные проблемы.



Семейные центры "Яхель" открыты в городах Ришон-ле-Цион, Хадера, Кфар-Саба и Ашдод, а также в филиалах, действующих в других городах.



Центры финансируются и контролируются Министерством здравоохранения Израиля.















