



Grundig возвращается в Израиль: встречайте встроенные духовки Hot Aero Pro

Новая серия духовок от Grundig с технологией Hot Aero Pro предназначена для равномерного распределения тепла в духовке. Духовки от Grundig также предлагают увеличенную поверхность гриля, цифровое управление, возможность подключения к Wi-Fi, холодную дверцу со съемным стеклом и телескопические сетчатыми полками.



Grundig, немецкий бренд бытовой техники, который вернулся в Израиль, предлагает встроенные духовки, созданные с использованием инновационных материалов и передовых технологий. Духовки Grundig имеют класс энергопотребления A — самый экономичный класс для электроприборов, и созданы с учетом кулинарных традиций, характерных для домашней кухни Израиля. Множество технологических решений в духовках Grundig облегчают приготовление еды дома и улучшают ее вкус.



Встроенные духовки Grundig (модель: GEBM19400DXHI и GEBM19400DXPH) объемом 71 литр с конвекцией и функцией пиролитической самоочистки имеют множество преимуществ:

Технология Hot Aero Pro: благодаря новой системе вентиляции и продуманному внутреннему пространству технология Hot Aero Pro от Grundig обеспечивает более равномерное распределение тепла в печи. Уменьшение колебаний температуры в духовке обеспечивает более равномерный результат приготовления. Больше никаких пригоревших краев и непрожаренной еды.

благодаря новой системе вентиляции и продуманному внутреннему пространству технология Hot Aero Pro от Grundig обеспечивает более равномерное распределение тепла в печи. Уменьшение колебаний температуры в духовке обеспечивает более равномерный результат приготовления. Больше никаких пригоревших краев и непрожаренной еды. Увеличенная поверхность гриля: Увеличенная поверхность гриля в духовках позволяет готовить вкусные и профессионально приготовленные блюда, благодаря равномерному распределению тепла по всей поверхности посуды.

Увеличенная поверхность гриля в духовках позволяет готовить вкусные и профессионально приготовленные блюда, благодаря равномерному распределению тепла по всей поверхности посуды. Подключение по WiFi: подключение по WiFi позволяет контролировать и управлять духовкой с помощью смартфона. Таким образом, вы можете предварительно разогреть духовку, выбрать идеальные настройки температуры и получить уведомление, когда еда будет готова. Все что вам нужно - подключение смартфона к WiFi.

подключение по WiFi позволяет контролировать и управлять духовкой с помощью смартфона. Таким образом, вы можете предварительно разогреть духовку, выбрать идеальные настройки температуры и получить уведомление, когда еда будет готова. Все что вам нужно - подключение смартфона к WiFi. Телескопические сетчатые полки: конструкция обеспечивает безопасный и удобный доступ к продуктам во время приготовления благодаря возможности плавно выдвинуть их из духовки. Полки не нуждаются в дополнительной поддержке руками, что делает такую конструкцию идеальным решением для сервировки готового блюда или добавления последних штрихов перед отправкой блюда в духовку.

конструкция обеспечивает безопасный и удобный доступ к продуктам во время приготовления благодаря возможности плавно выдвинуть их из духовки. Полки не нуждаются в дополнительной поддержке руками, что делает такую конструкцию идеальным решением для сервировки готового блюда или добавления последних штрихов перед отправкой блюда в духовку. Функция самоочистки (доступна только для встроенных пиролитических духовок Grundig): программа пиролитической самоочистки повышает температуру духового шкафа примерно до C480° и превращает жир и грязь в пыль, которую можно легко стереть после завершения программы. Для незначительных загрязнений предусмотрена 90-минутная программа самоочистки Eco, чтобы сэкономить до 25% энергии.

Новые духовые шкафы Grundig позволяют достичь профессиональных результатов на домашней кухне и готовить блюда ресторанного уровня для своей семьи и гостей. Grundig предлагает широкий выбор духовых шкафов, которые можно адаптировать к дизайну кухни, независимо от того, выбираете ли вы одинарную, двойную или компактную духовку. Новые технологии Grundig в любом случае гарантируют отличные результаты, позволяя вам наслаждаться процессом готовки дома.Grundig, международный бренд бытовой техники концерна Arçelik, является одним из ведущих мировых производителей электронной продукции и бытовой техники. Grundig — немецкий бренд, богатый знаниями и опытом, накопленными за 77 лет с момента его основания. На протяжении многих лет Grundig остается верным ценностям экологического сознания и представляет высокие стандарты и бескомпромиссный контроль качества наряду с дружелюбным и элегантным дизайном. Grundig считает, что устойчивое будущее начинается дома, и, чтобы поддержать это видение, компания запустила инициативу Respect Food, цель которой - побудить потребителей вести устойчивый образ жизни и сократить пищевые отходы. Grundig принимает на себя всю полноту ответственности за устойчивое ведение бизнеса и разрабатывает инновационные технологии и энергоэффективные продукты, опираясь на подход, ориентированный на экономику замкнутого цикла.Компания производит свою продукцию на нескольких заводах в Европе и работает более чем в 65 странах мира. В Израиле продукцию Grundig можно купить в компании Ralco.