



Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic – новинки от Samsung

СЕУЛ, Корея - 26 июля 2023 г. - компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила о выпуске новых часов Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic, призванных помочь пользователям сформировать здоровые привычки на протяжении всего дня и ночи. Серия Galaxy Watch6 - это комплексные предложения в области здоровья и мощная производительность в изысканном и элегантном дизайне, отличающемся более тонким ободком, большим и ярким дисплеем, а также более интерактивным пользовательским интерфейсом. Обе модели также позволяют пользователям получить доступ к большему выбору универсальных циферблатов, а также к новым вариантам ремешков.



"С новыми часами Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic мы выполняем свое обязательство по демократизации передовых средств мониторинга здоровья и теперь предлагаем более удобный доступ к ним прямо с запястья", - сказал ТМ Рох, президент и глава подразделения Mobile eXperience компании Samsung Electronics. "Samsung предлагает новые и удобные способы помочь пользователям понять и принять меры для улучшения здоровья и самочувствия - от тренировки сна и фитнеса до изучения рациона питания".



Индивидуальные рекомендации по улучшению здоровья - начиная со сна

Изысканный дизайн, идеально подходящий именно вам

Максимизация опыта прямо с запястья

Доступность

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