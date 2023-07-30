Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic – новинки от Samsung
СЕУЛ, Корея - 26 июля 2023 г. - компания Samsung Electronics Co., Ltd. объявила о выпуске новых часов Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic, призванных помочь пользователям сформировать здоровые привычки на протяжении всего дня и ночи. Серия Galaxy Watch6 - это комплексные предложения в области здоровья и мощная производительность в изысканном и элегантном дизайне, отличающемся более тонким ободком, большим и ярким дисплеем, а также более интерактивным пользовательским интерфейсом. Обе модели также позволяют пользователям получить доступ к большему выбору универсальных циферблатов, а также к новым вариантам ремешков.
"С новыми часами Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic мы выполняем свое обязательство по демократизации передовых средств мониторинга здоровья и теперь предлагаем более удобный доступ к ним прямо с запястья", - сказал ТМ Рох, президент и глава подразделения Mobile eXperience компании Samsung Electronics. "Samsung предлагает новые и удобные способы помочь пользователям понять и принять меры для улучшения здоровья и самочувствия - от тренировки сна и фитнеса до изучения рациона питания".
Индивидуальные рекомендации по улучшению здоровья - начиная со снаЧасы серии Galaxy Watch6 круглосуточно предоставляют важные сведения, которые могут привести к позитивным изменениям, предлагая персонализированные и действенные советы, рекомендации и поддержку. Понимая, что здоровье начинается с хорошего сна, Samsung помогает пользователям оптимизировать свой сон так же, как они оптимизируют свой день, уделяя особое внимание трем ключевым элементам для лучшего сна: пониманию индивидуальных особенностей сна, формированию правильных привычек и созданию благоприятной для сна среды.
Развивая передовые функции сна и хорошего самочувствия, часы серии Galaxy Watch6 теперь предлагают углубленный анализ факторов оценки сна - общее время сна, цикл сна, время бодрствования, а также физическое и психическое восстановление - чтобы помочь пользователям понять качество сна, полученного за ночь. Более индивидуализированные сообщения о сне, разработанные совместно с Национальным фондом сна, также предоставляют пользователям подробную информацию каждое утро. Кроме того, Galaxy Watch6 предлагают функцию Sleep Consistency, показывающую последовательность времени сна и бодрствования пользователя, а также тип сна.
Усовершенствованный режим позволяет пользователям применять знания о сне на практике с помощью специальных инструкций, советов и напоминаний, доступных как на запястье, так и на связанном с часами смартфоне. Когда наступает время ложиться спать, Galaxy Watch6 помогут создать идеальные условия для сна, автоматически изменив настройки подключенной домашней электроники и включив режим сна на часах и телефоне пользователя, чтобы отключить уведомления, затемнить экраны и даже активировать невидимый светодиодный инфракрасный датчик на часах для получения необходимых сведений о здоровье без дополнительных световых отвлекающих факторов.
Фитнес-функции стали более персонализированными, чтобы поддерживать мотивацию пользователей на протяжении всего их пути. Состав тела с ключевыми физическими измерениями, такими как скелетные мышцы, базальная скорость метаболизма, количество воды в организме и процент жира в организме, дает полную картину его состояния и физической формы пользователя, предлагая индивидуальный подход к постановке целей, отслеживанию прогресса и руководству персональными советами по фитнесу, а теперь по питанию благодаря новому партнерству с компанией Whisk.
Новая функция Personalized Heart Rate Zone анализирует индивидуальные физические возможности пользователя и определяет пять оптимальных уровней интенсивности бега, помогая ему ставить цели в зависимости от своих возможностей - от сжигания жира до высокоинтенсивных тренировок. В дополнение к более чем 100 существующим функциям отслеживания тренировок, новая функция Track Run записывает пробежки пользователя по дорожке, а функция Custom Workout позволяет создавать и отслеживать индивидуальный режим тренировок.
В дополнение к существующим функциям мониторинга артериального давления и электрокардиограммы, новая функция Irregular Heart Rhythm Notification помогает пользователям получить более полное представление о состоянии своего сердца, проверяя сердечные ритмы, которые могу свидетельствовать о фибрилляции предсердий (AFib), в фоновом режиме - даже во время сна. Galaxy Watch6 также позволяют отслеживать температуру кожи в течение ночи, что дает важные сведения, в том числе о менструальном цикле. А функция обнаружения падений позволяет определить падение во время физических упражнений или даже во время сна, если пользователь случайно упал с кровати. При обнаружении падения часы автоматически оповещают о нем службу спасения или заранее выбранные контакты.
Изысканный дизайн, идеально подходящий именно вамЧитать и писать на увеличенном на 20% дисплее удобнее, так как на экране отображается больше текста, а клавиатура имеет больший размер, сохраняя при этом комфортные размеры. Более яркий дисплей с высоким разрешением с пиковой яркостью 2000 нит и функцией регулировки яркости Always On Display позволяет пользователям видеть и делать больше даже при ярком солнечном свете. Благодаря усовершенствованному процессору и памяти Galaxy Watch6 обеспечивают более плавное и быстрое взаимодействие.
Galaxy Watch6 и Watch6 Classic имеют на 30% более тонкий ободок и на 15% более тонкий вращающийся ободок соответственно, что подчеркивает красоту фирменной круговой рамки. В серии Galaxy Watch6 появились новые стильные, интерактивные и информативные циферблаты, позволяющие максимально использовать возможности большого дисплея, а новые ремешки с функцией "одного клика" позволяют легко сочетать и комбинировать ремешки. Более 704 уникальных комбинаций позволят пользователям создать идеальные часы на сайте Samsung.com. Например, новые легкие ремешки Fabric Band и циферблат Sleep Coaching идеально сочетаются друг с другом, помогая получать информативные данные о сне в комфортных условиях.
Часы серии Galaxy Watch6 оснащены более емким аккумулятором и сниженным потреблением энергии для поддержки более крупного и яркого дисплея. Всего за восемь минут быстрой зарядки пользователи могут добавить еще восемь часов работы, что идеально подходит для отслеживания сна в ночное время.
Максимизация опыта прямо с запястьяСерия Galaxy Watch6 открывает новые возможности на запястье каждого пользователя. Новый Samsung Wallet в Galaxy Watch6 объединяет Samsung Pay и Samsung Pass, позволяя использовать в часах все возможности бумажника пользователя, включая удостоверения личности, билеты на мероприятия и посадочные талоны, а также кредитные карты и членские билеты. Улучшенное управление жестами позволяет пользователям удобно управлять часами с помощью простых жестов, что делает их более доступными и удобными.
WhatsApp облегчает пользователям Galaxy Watch возможность оставаться на связи с друзьями и близкими, не доставая при этом телефон. Начиная с осени этого года пользователи смогут вести работу прямо со своих часов с помощью новых приложений Google Calendar и Gmail, которые будут доступны исключительно на Wear OS. Кроме того, с помощью обновлений Peloton и MyFitnessPal они смогут легче отслеживать фитнес-прогресс и данные о питании, а в скором времени получат дополнительные возможности потокового вещания с Audible. Кроме того, с появлением нового API для измерения температуры кожи, входящего в состав набора средств разработки программного обеспечения (SDK) Samsung's Privileged Health, пользователи вскоре получат доступ к передовой инфракрасной технологии для более точных измерений, что откроет пользователям совершенно новый мир возможностей. Недавно запущенное приложение Thermo Check использует преимущества нового API, позволяя бесконтактно измерять температуру любимого блюда или воды в океане перед заплывом.
В сочетании с другими устройствами Samsung серия Galaxy Watch6 еще больше расширяет возможности пользователя. Обновленный контроллер камеры позволяет дистанционно управлять сопряженной камерой Galaxy Z Flip5 для переключения режимов и масштабирования. Samsung Smart TV или Galaxy Tab S9 в режиме реального времени отображает на большом экране прогресс пользователя с помощью управляемой фитнес-программы или программы по развитию мышления. Пользователи также могут автоматически переключать подключение Galaxy Buds2 Pro между устройствами Samsung с помощью функции Auto Switch. Если пользователь случайно потеряет свой телефон, часы серии Galaxy Watch6 теперь могут определить его местоположение с помощью функции Find My Phone с поддержкой карт.
И как всегда, персональные данные на часах остаются в безопасности благодаря платформе безопасности Samsung Knox.
ДоступностьGalaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic доступны для предварительного заказа на некоторых рынках с 26 июля и для покупки в авторизованных магазинах в Израиле с 16 августа. С 26 июля все, кто сделает предзаказ в период бесплатного заказа, получат в подарок спортивный ремешок к часам!
Galaxy Watch6 - это повседневные часы с современным минималистичным дизайном. Они выпускаются в 44-миллиметровом корпусе в графитовом и серебряном исполнении и в 40-миллиметровом корпусе в графитовом и золотом исполнении. Если вы хотите приобрести часы более высокого класса, то обратите внимание на Galaxy Watch6 Classic с нашим любимым вращающимся безелем - они выпускаются в черном и серебристом цвете в размерах 43 мм и 47 мм.
Если вы любите приключения и ищете долговечность, производительность и стиль, то Galaxy Watch5 Pro остаются отличным вариантом, а теперь они оснащены еще более расширенными возможностями формата обмена GPS (GPX) . Покоряйте новые маршруты с помощью базы данных файлов GPX, которая позволяет пользователям просто искать и получать доступ к рекомендуемым маршрутам, а функция Route Workout теперь поддерживает бег и ходьбу наряду с ранее доступными пешими и велосипедными прогулками.
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Узнать больше о Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic, а также создать собственные часы можно на сайтах: www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/global или www.samsung.com/galaxy-watch.