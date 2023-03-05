



Estée Lauder к 8 Марта - подарки и макияж для русскоязычных израильтянок

Известный визажист Диана Ким, работавшая со многими звездами первой величины на 9, 2 и 10 телеканалах, в сотрудничестве с Estee Lauder показала, как можно усовершенствовать себя, а также дала советы по макияжу, которые позволят сделать лицо более свежим и создать эффект анти-эйджинг.



Модный макияж Диана создавала в единственном фирменном магазине Estee Lauder на Ближнем Востоке с самым большим выбором косметики и духов, куда накануне 8 Марта приезжают со всех концов страны за подарками. Моделями стали эколог из Тель-Авива Анжелика Ошер и Нина Свердлов, замдиректора академической школы медицинских сестер «Дина» из Од а-Шарона.



- Модный этой весной стиль макияжа я называю «анти-эйджинг», хотя подходит он всем без исключения, независимо от возраста, - говорит Диана об актуальном макияже. – Это макияж, в котором упор делается на свежую упругую кожу и визуально приподнятые черты лица – образ получается отдохнувшим, чувственным и сочным.



Такой макияж надо начинать с очень тщательного ухода, а в уходе главное – глубокое очищение. За которым следует правильное увлажнение – для этого серум для и лица и комплекс под глаза серии Advance Night Rapier Estee Lauder – это лучшее. На серумы наносим кремы – для лица и под глаза разные – и приступаем к макияжу.



Тональное средство в актуальном макияже должно быть легким и прозрачным, для этого я смешиваю тональный крем и консилер с серумами для лица и век от Estee Lauder, чтобы подобрать нужную плотность покрытия. Лучше нанести легкое покрытие (обходя места, где много морщинок) два раза при необходимости, чем сразу же закрыть лицо плотным слоем тона.



Декоративный макияж наносим движениями, направленными вверх. И избегаем четких линий и темных цветов. Например, коричневый карандаш кладем на верхнее веко, растушевываем и на него накладываем тени, чтобы закрепить карандаш и придать взгляду дымчатость. После макияжа пройти салфеткой по нижнему веку по направлению вверх и убрать все следы карандаша, визуально еще раз приподняв линии стрелки и теней.



Карандаш или тушь для бровей тоже выбирайте светлее вашего натурального оттенка. И вообще – декоративную косметику луче выбирать более светлых оттенков – их легче растушевать, чтобы создать освежающий нежный макияж.



Движениями, направленными вверх от яблочек щек, положить румяна. Я кладу румяна на еще влажный тональный крем, чтобы они выглядели естественнее. При таком нанесении нужно очень хорошо растушевать границы. Шиммер я использую для эффекта натянутой кожи – я его кладу на части лица, смотрящие на солнце.



Я люблю пользоваться максимайзером для губ от Эсти Лаудер, он увлажняет губы и делает их сочными. Затем поверх максимайзера я наношу помаду, причем в центр я кладу более розовый и яркий тон, для объема.



На макияж можно нанести тонкий слой прозрачной пудры, которая закрепляет, как бы приклеивает макияж.



Для свежего молодого образа важно наносить очень качественную, легкую косметику, чтобы лицо выглядело натурально и сочно.



Моделями для модного макияжа стали победительницы конкурса на тему праздничного настроения, проведенного Estee Lauder в группе «Лестница стиля» в Фейсбуке, наиболее интересно рассказавшие о своих способах создания праздничного настроения каждый день.



Анжелике понравилось преображение от Дианы Ким и Estee Lauder, особенно она оценила увлажняющие уходовые средства, а еще максимайзер для губ и тушь для объемных загнутых ресниц. Нина впечатлилась техникой создания драматических глаз, прорисовки стрелок и нанесения теней и туши. Эти техники и приемы девушки, по их словам, теперь будут применять в дневном и вечернем макияже, тем более что в качестве подарка победительницы конкурса получили декоративную косметику из новой коллекции Estee Lauder.