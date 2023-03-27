Эрдоган похвастался "ударником" Bayraktar с украинским двигателем. Фото
Представлен новый беспилотник-истребитель компании Bayraktar, который оснащен украинским двигателем. И явил его миру сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган в своем Twitter опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании, к которой приложились украинцы.
Новый беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ, производителем которого является "Мотор СИЧ".
March 26, 2023
Напомним, ранее фурор произвел беспилотный военный реактивный сверхзвуковой летательный аппарат Bayraktar Kızılelma также с украинским двигателем.