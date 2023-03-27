



Эрдоган похвастался "ударником" Bayraktar с украинским двигателем. Фото

Представлен новый беспилотник-истребитель компании Bayraktar, который оснащен украинским двигателем. И явил его миру сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Эрдоган в своем Twitter опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании, к которой приложились украинцы.



Новый беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ, производителем которого является "Мотор СИЧ".



Напомним, ранее

фурор произвел

беспилотный военный реактивный сверхзвуковой летательный аппарат Bayraktar Kızılelma также с украинским двигателем.