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Эрдоган похвастался "ударником" Bayraktar с украинским двигателем. Фото
27.03.2023 09:48 Mignews | фото: Twitter @RTErdogan

Эрдоган похвастался "ударником" Bayraktar с украинским двигателем. Фото

Представлен новый беспилотник-истребитель компании Bayraktar, который оснащен украинским двигателем. И явил его миру сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган в своем Twitter опубликовал фото с новой разработкой турецкой компании, к которой приложились украинцы. 

Новый беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ, производителем которого является "Мотор СИЧ".
 


Напомним, ранее фурор произвел беспилотный военный реактивный сверхзвуковой летательный аппарат Bayraktar Kızılelma также с украинским двигателем.

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