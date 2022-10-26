



“Эгед”: работа общественного транспорта в день выборов

Во вторник, в день выборов 1 ноября 2022, общественный транспорт будет работать в особом режиме: начиная с понедельника 31.10. 2022 и до конца работы транспорта 1.11.2022 - проезд на расстояния свыше 15 км будет осуществляться бесплатно.

Валидация для такого проезда не требуется.



Поездки на автобусе до 15 км (в желтом диапазоне реформы "Дерех Шаве") будут платными.

Солдаты смогут путешествовать бесплатно (в форме или без) на всех линиях Эгед, кроме линий Эйлат.



Эйлат



Пассажиров линий Эйлата попросят предъявить удостоверение личности с указанием адреса проживания в Эйлате или форму уведомления избирателя, в которой указан бюллетень для голосования на выборах в Эйлате на имя пассажира.



Солдаты линий Эйлата должны будут предъявить, помимо вышеописанного удостоверения, удостоверение личности с приложением или водительское удостоверение.



Деятельность сервисных служб будет приостановлена.

Сайт: egged.co.il



