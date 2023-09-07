



Быть собой: современная мода уходит от стереотипов

Последнее десятилетие стало революционным в области современной моды, после многолетнего воспевания канонических 90-60-90, на подиумы вышли модели разных возрастов, разного роста и с разными типами фигур и все больше модных дизайнеров в своих коллекциях ориентируются на многообразие женских пропорций.



Во второй половине 20 века в моду вошла хрупкость, одной из первых законодательниц идеальных пропорций того времени стала британская супермодель Твигги, объемы которой были 79-56-81. К девяностым годам эталонные объемы немного увеличились, однако, выражение «модельная внешность» имело четкое определение – относительно юный возраст, высокий рост и объемы близкие к стандартным 90-60-90. В последние годы произошел переворот и все больше дизайнеров приглашают на презентации своих коллекций совершенно разных моделей, включая моделей plus size.



Один из ведущих израильских модных брендов Crazy Line создает свои коллекции для женщин с разными пропорциями уже много лет, размерная сетка бренда до нынешнего года была преимущественно от 40 до 52 размера и часть моделей была представлена в 38 размере. В новой коллекции осенне-зимнего сезона бренд все свои модели предлагает в 38-52 размере.



«Сегодня в моде происходят значительные изменения, женщинам нравится быть самими собой, они не стремятся к навязанным стандартам и чувствуют себя прекрасными в своем возрасте и размере - рассказывает Анна Шварц, дизайнер Дома моды Crazy Line, - и меня это очень радует, я надеюсь, что со временем этот процесс будет только развиваться. На самом деле, в моде все решают потребители, а им, как правило, нравится видеть одежду, которую они хотят купить на моделях своего возраста и своего размера. Все годы, что я работаю в Crazy Line, мы делаем акцент на том, чтоб создавать красивую и качественную одежду для женщин самых разнообразных размеров. При создании моделей, я думаю о той женщине, для которой я это делаю. Что ей важно? Что она ищет? Как одеть ее так, чтоб ей было удобно и приятно. Для всех нас в центре нашей работы стоит та, которая будет носить нашу одежду. И, кстати, этом году, по просьбе наших клиенток, вся наша осенне-зимняя коллекция начинается с 38 размера».



Бренд Crazy Line прилагает много усилий к тому, чтобы понять и изучить вкусы и потребности своих клиенток и предложить им модные решения на все случаи жизни. В коллекции бренда вы найдете одежду разных стилей – от классического до спортивного, это коллекция, которая актуальна 24/7.



Мода Crazy Line рассчитана на женщин, сочетающих желание хорошо выглядеть с интенсивной повседневной жизнью - многочисленными обязанностями, заботами и стремлениями. Это реальные женщины всех возрастов с разными типами фигур, с разными особенностями телосложения, разных размеров и объемов, которым хочется чтоб их look был актуальным и женственным. Модели Crazy Line скроены именно так, чтоб подчеркнуть достоинства женской фигуры и скрыть то, что хочется скрыть. Многие покупательницы отмечают удобные фасоны и идеальный крой одежды Crazy Line и то, как выигрышно и комплементарно она сидит на фигуре. Коллекции бренда всегда выглядят актуально, их отличает особый европейский шик и отличное качество.Отдельное внимание Crazy Line уделяет удобству и комфорту своих моделей в израильском климате: сеть выбирает только качественные ткани, в том числе и натуральные, которые позволяют коже «дышать» и приятны на теле. Crazy Line – это бренд современной женщины.



Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.



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