



Best Sales: какие люксовые бренды объявили о начале сезонных распродаж?

В Израиле стартует сезон больших распродаж - самый настоящий праздник для фэшионистов, ведь именно сейчас есть шанс приобрести модели элитных марок по демократичным ценам. Итак, куда стоит отправиться на гламурный шопинг?

Скидки до 30% в Elisabetta Franchi

Итальянский бренд Elisabetta Franchi объявляет скидки до 30% на множество моделей из зимней коллекции. Это самое время пополнить гардероб эффектной и качественной одеждой.Elisabetta Franchi относят к категории брендов доступной роскоши - это элитный бренд моды prêt-à-porter по доступным ценам.В зимней коллекции вы найдете модели, как для делового повседневного образа, так и для роскошных вечерних мероприятий. Четкие чистые линии и гармоничные сочетания, все модели сшиты так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры: сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержано в идеальных пропорциях хорошего вкуса.Бренд Elisabetta Franchi имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды. Израильский филиал находится по адресу: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина. Страница в Инстаграме https://www.instagram.com/ef_israel/

Скидка 40% в Jack Kuba



Сеть элитного нижнего белья Jack Kuba объявляет о начале Winter Sale и предлагает скидку 40% на зимнюю коллекцию для членов клуба и вновь присоединившихся к престижному клубу клиенток.



В зимней коллекции Jack Kuba собраны фасоны и модели, которые подчеркнут красоту любой фигуры, ведь именно белье задает тон и настроение всему образу. Изящные комплекты откроют новый взгляд на женственность. Они привнесут в вашу жизнь деликатный блеск, каким переливаются ткани.



Добавят соблазнительности и гламура тонкого кружева. Вдохнут смелость вместе с трендами. Привлекут внимание к небольшим, но очень важным деталям, которые замечаешь, лишь присмотревшись.



Jack Kuba - ведущая сеть элитного нижнего белья в Израиле представляет в 37 бутиках по всей стране новые коллекции роскошного нижнего белья от престижных мировых брендов. Также вы можете заказать на сайте бренда: https://jack-kuba.co.il/



Скидка 50% в Lafayette Italy



Грандиозная распродажа в сети люксовой итальянской обуви Lafayette Italy началась, сейчас вся зимняя коллекция со скидкой 50% + 7% на остаток для членов клуба и его новых участников.



Итальянскую обувь легко отличить от любой другой, как только надеваешь ее: удобная колодка, качественная кожа, непревзойденный дизайн. Это та обувь, в которой не приходится выбирать между модой, красотой и комфортом. Люксовая итальянская обувь - это свобода самовыражения для консерваторов и самых отчаянных модниц. Это сочетание шика с изысканностью. Это элегантность вне времени. Это символ качества и удобства. Наконец, это абсолютный авторитет в фэшн-мире.



Филиалы сети Lafayette Italy находятся в крупнейших городах Израиля. Также обувь и сумки Lafayette Italy можно заказать с бесплатной доставкой в интернет-бутике бренда: http://www.lfyt.co.il/









