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Байден: США продолжают следить за ситуацией в Израиле
11.10.2023 19:18 Алина Груднева

Байден: США продолжают следить за ситуацией в Израиле

Президент США Джо Байден прокомментировал уже четвертый по счету с момента зверской атаки ХАМАСа разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

"Мы продолжаем следить за ситуацией в Израиле. Сегодня я еще раз разговаривал с премьер-министром Нетаниягу. Также я встречусь с руководителями еврейских организаций в США", - сказал Байден.

Американский лидер еще раз подчеркнул, что терроризму нет оправдания, а помощь Израилю со стороны США являются непоколебимой.

Ранее Нетаниягу также рассказал о разговоре с Байденом, поблагодарив его за решительную поддержку, которую тот выразил после вчерашнего разговора.

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