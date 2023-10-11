



Байден: США продолжают следить за ситуацией в Израиле

Президент США Джо Байден прокомментировал уже четвертый по счету с момента зверской атаки ХАМАСа разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.



"Мы продолжаем следить за ситуацией в Израиле. Сегодня я еще раз разговаривал с премьер-министром Нетаниягу. Также я встречусь с руководителями еврейских организаций в США", - сказал Байден.



Американский лидер еще раз подчеркнул, что терроризму нет оправдания, а помощь Израилю со стороны США являются непоколебимой.



Ранее Нетаниягу также рассказал о разговоре с Байденом, поблагодарив его за решительную поддержку, которую тот выразил после вчерашнего разговора.