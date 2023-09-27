



Звезда "Трансформеров" Уолберг намекнул на завершение карьеры

Звезда "Трансформеров" Марк Уолберг намекнул на то, что намерен завершить актерскую карьеру.



В этом он признался в интервью журналу Cigar Aficionodo.



"Я определенно сейчас работаю усерднее, чем когда-либо. Некоторые предприятия вы как бы строите, передаете другим или уходите. Я не думаю, что буду играть в том же темпе, в каком сейчас. Это точно. Потому что это самое сложное", - признался актер.



Без денег Уолберг точно не останется, поскольку он является инвестором семейной сети гамбургеров Wahlburgers и фитнес-компании F45 Training. Более того, он инвистировал в компанию по производству текилы Flecha Azul, а также является совладельцем дилерских центров Chevrolet, Buick, GMC и RV в Огайо.