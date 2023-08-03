



Звезда “Игры престолов” “безутешен из-за “поспешного” финала сериала

Конлет Хилл, сыгравший Мастера шептунов лорда Вариса, рассказал, как он “разочарован” тем, как разворачивались последние два сезона сериала.



Актер появлялся во всех восьми сезонах популярного шоу HBO, основанного на серии романов Джорджа Р. Р. Мартина. Последний сезон шоу вызвал разногласия между фанатами, многие назвали его “поспешным”. Хилл согласен с мнением поклонников сериала, и “оставило его безутешным”, как он рассказал в недавнем интервью The Times.



“Я чувствовал, что последняя серия была немного поспешной”, – сказал он. “Я был безутешен, но теперь я в порядке. Я думал, что сделал что-то не так. Вплоть до последних двух сезонов у меня не было никаких жалоб”.



Спустя четыре года Хилл рассказал о кончине своего персонажа и о том, как это заставило его чувствовать себя “разочарованным”.



“Я просто был разочарован последними парой серий, потому что Варис вдруг оказался не всезнающим, которым он всегда был. Я думаю, что сценаристы хотели сделать одно, а студия HBO хотела сделать нечто другое”, – поделился актер.



“Мне казалось, что после 6-го сезона я немного сошел с ума. Я не могу жаловаться, потому что было шесть замечательных сезонов, и в последних двух у меня было несколько отличных сцен. В целом, я скорее доволен. И это было блестяще”.