Новости » Кино
Знаменитый режиссер снимет фильмы о легендарной четверке из The Beatles
20.02.2024 21:11 Алина Груднева

Знаменитый режиссер снимет фильмы о легендарной четверке из The Beatles

Всемирно признанный режиссер Сэм Мендес, известный фильмами "Красота по-американски", "007: Координаты "Скайфолл", запустит кинопроект в четырех частях о легендарной четверке из группы из The Beatles.

Каждый фильм будет посвещен одному из музыкантов - Джону Леннону, Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго Старру.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Для меня станет большой честью рассказать об истории величайшей рок-группы в истории", — прокомментировал Мендес. 

По словам режиссера, проект о легендарной группе должен изменить представление о том, что "такое поход в кино". Выход кинопроекта в прокат запланирован на 2027 году. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы