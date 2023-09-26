



Забастовка сценаристов: в Голливуде достигли первого соглашения

Члены Гильдии сценаристов и Альянса продюсеров кино и телевидения сумели достичь предварительного соглашения на фоне продолжительной забастовки в Голливуде.



По данным информационного агентства Associated Press, они смогли прийти к определенным договоренностям.



"Это стало возможным благодаря неизменной солидарности членов WGA и исключительной поддержке наших братьев и сестер по профсоюзу, которые вместе с нами выходили на пикеты более 146 дней подряд", — сказано в заявлении.



Подробности достигнутого соглашения в настоящий момент не раскрываются. Теперь его детали должны быть одобрены лидерами гильдии и альянса. Тем не менее, сценаристы предупреждают, что рано пока что говорить о завершении забастовки.