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Забастовка сценаристов: в Голливуде достигли первого соглашения
26.09.2023 05:45 Алина Груднева

Забастовка сценаристов: в Голливуде достигли первого соглашения

Члены Гильдии сценаристов и Альянса продюсеров кино и телевидения сумели достичь предварительного соглашения на фоне продолжительной забастовки в Голливуде.

По данным информационного агентства Associated Press, они смогли прийти к определенным договоренностям.

"Это стало возможным благодаря неизменной солидарности членов WGA и исключительной поддержке наших братьев и сестер по профсоюзу, которые вместе с нами выходили на пикеты более 146 дней подряд", — сказано в заявлении.

Подробности достигнутого соглашения в настоящий момент не раскрываются. Теперь его детали должны быть одобрены лидерами гильдии и альянса. Тем не менее, сценаристы предупреждают, что рано пока что говорить о завершении забастовки.

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