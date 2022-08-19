



Вышел первый трейлер сериала "Уэнсдей" во вселенной семейки Аддамс

На стриминговом сервисе Netflix вышел полноценный трейлер сериала "Уэнсдей", который расскажет историю девочки из семьи Аддамс.



Уэнсдей отправится учиться в Академию Nevermore. Помимо того, что она будет пытаться совладать со своими сверхъестественными способностями и остановить волну жестоких убийств местных жителей, ей еще придется параллельно справляться и с бытовыми подростковыми проблемами.



Режиссером сериала, как и заявлялось ранее, выступил Тим Бертон. Он уже снял четыре из восьми эпизодов.

