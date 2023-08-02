



Выходит новый фильм культовой франшизы "Дети шпионов: Армагеддон"

Первый фильм "Дети шпионов" вышел в 2001 году. Затем Кармен и Джуни Кортес появлялись в двух фильмах. В 2011 году вышел четвёртый фильм.



Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер перезапуска семейной экшен-комедии "Дети шпионов" от режиссера Роберта Родригеса. Видео размещено на YouTube.



В частности, новая лента, получившая название "Дети шпионов: Армагеддон", выйдет 22 сентября 2023 года и познакомит зрителей с совершенно новым актерским составом.



В центре сюжета окажутся дети спецагентов. Они случайно помогают мощному разработчику видеоигр создать вирус, который позволит ему контролировать все современные технологии. Чтобы спасти родителей и весь мир, главным героям самим придется стать шпионами.



Роли отца и матери исполнили Закари Ливай и Джина Родригес. Главных героев сыграют Коннор Эстерсон и Эверли Карганилья.



