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русалочка кинотеатр драка
06.06.2023 13:25 Алина Груднева

Во Флориде на показе "Русалочки" словесный спор чуть не перерос в драку

В городе Орландо, штат Флорида, взрослые женщины сцепились в словесной перепалке, которая чуть не переросла в драку, на показе нового музыкального фэнтезийного кинофильма "Русалочка".

По данным Mirror, спор вспыхнул на глазах у детей.

Взрослые повскакивали со своих мест и начали кричать друг на друга, закрывая собою большой экран для других зрителей. Некоторые люди, пришедшие посмотреть фильм, потребовали возмещения.

"Мне нужно возмещение. Это детский фильм", — сказала она из зрительниц.

Какой-то мужчина попытался разрядить обстановку и положить конец спору. По какой причине взрослые зрители устроили переполох, неизвестно.
 

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