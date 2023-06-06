Во Флориде на показе "Русалочки" словесный спор чуть не перерос в драку
В городе Орландо, штат Флорида, взрослые женщины сцепились в словесной перепалке, которая чуть не переросла в драку, на показе нового музыкального фэнтезийного кинофильма "Русалочка".
По данным Mirror, спор вспыхнул на глазах у детей.
Взрослые повскакивали со своих мест и начали кричать друг на друга, закрывая собою большой экран для других зрителей. Некоторые люди, пришедшие посмотреть фильм, потребовали возмещения.
"Мне нужно возмещение. Это детский фильм", — сказала она из зрительниц.
Какой-то мужчина попытался разрядить обстановку и положить конец спору. По какой причине взрослые зрители устроили переполох, неизвестно.
Fight breaks out between the little mermaids people at the movies— Redneck Azn (@LMFireSystems1) June 5, 2023
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