Во Флориде на показе "Русалочки" словесный спор чуть не перерос в драку

В городе Орландо, штат Флорида, взрослые женщины сцепились в словесной перепалке, которая чуть не переросла в драку, на показе нового музыкального фэнтезийного кинофильма "Русалочка".



По данным Mirror, спор вспыхнул на глазах у детей.



Взрослые повскакивали со своих мест и начали кричать друг на друга, закрывая собою большой экран для других зрителей. Некоторые люди, пришедшие посмотреть фильм, потребовали возмещения.



"Мне нужно возмещение. Это детский фильм", — сказала она из зрительниц.



Какой-то мужчина попытался разрядить обстановку и положить конец спору. По какой причине взрослые зрители устроили переполох, неизвестно.



Fight breaks out between the little mermaids people at the movies



pic.twitter.com/n1A6APiwwf