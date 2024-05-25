В новом сезоне "Доктора Кто" звучит украинский "Щедрик"
Новый сезон культового британского сериала "Доктор Кто" выходит на большие экраны, внедряя украинские мотивы в свою музыкальную палитру. В одном из первых эпизодов звучит известная украинская мелодия "Щедрик" Николая Леонтовича.
Создатели сериала решили внести нотку оригинальности, добавив в саундтрек известную композицию Carol of the Bells, основанную на украинской мелодии "Щедрик", в эпизод "Аккорд дьявола" (The Devil's Chord), который вышел 11 мая.
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Вторая серия "Доктора Кто" рассказывает о Докторе и Руби, которые отправляются в 1963 год на концерт группы The Beatles. Пара замечает, что человечество странным образом потеряло интерес к музыке. Впоследствии Доктор и Руби выясняют, что причиной этому стал "дьявольский аккорд".
Сыграл его коварный Маэстро, преподаватель музыки. Маэстро нападает на Руби, но останавливается в тот момент, когда в зале начинает играть Carol of the Bells. "Как песня может иметь такую силу", – восклицает персонаж.
@miranda_reacts I watched this episode for @Jinkx Monsoon and Jinkx alone, and holy moly 🙌🏼 she's so mesmerizing to watch ✨ #doctorwho I love ❤️ her #jinkxmonsoon #dragrace #rpdr #rupaulsdragrace ♬ original sound - miranda_reacts
Мелодия "Щедрика" впервые прозвучала на весь мир в 1916 году благодаря исполнению хора Киевского университета. Тогда же мир узнал и имя ее автора – украинского композитора Николая Леонтовича. Композиция становилась популярной, а в 1922 году она прозвучала в Нью-Йорке.
Английскую версию слов "Щедрика" создал американец украинского происхождения Петр Вильховский. Так появилась рождественская колядка под названием Carol of the Bells, напоминает 24.Кино. Эту мелодию активно использовали и продолжают использовать в культуре. Она звучала в таких сериалах, как "Южный парк", "Симпсоны", "Грифины"; в фильмах: "Один дома", "Санта Клаус", "Крепкий орешек 2", "Шепот" и многих других.