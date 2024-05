В новом сезоне "Доктора Кто" звучит украинский "Щедрик"

Новый сезон культового британского сериала "Доктор Кто" выходит на большие экраны, внедряя украинские мотивы в свою музыкальную палитру. В одном из первых эпизодов звучит известная украинская мелодия "Щедрик" Николая Леонтовича.



Создатели сериала решили внести нотку оригинальности, добавив в саундтрек известную композицию Carol of the Bells, основанную на украинской мелодии "Щедрик", в эпизод "Аккорд дьявола" (The Devil's Chord), который вышел 11 мая.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Вторая серия "Доктора Кто" рассказывает о Докторе и Руби, которые отправляются в 1963 год на концерт группы The Beatles. Пара замечает, что человечество странным образом потеряло интерес к музыке. Впоследствии Доктор и Руби выясняют, что причиной этому стал "дьявольский аккорд".



Сыграл его коварный Маэстро, преподаватель музыки. Маэстро нападает на Руби, но останавливается в тот момент, когда в зале начинает играть Carol of the Bells. "Как песня может иметь такую силу", – восклицает персонаж.