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Тарантино намерен пригласить Траволту на съемки нового фильма
20.09.2023 00:23 Евгения Маркова

Тарантино намерен пригласить Траволту на съемки нового фильма

В актерский состав десятого и, возможно, последнего фильма Квентина Тарантино может войти актер Джон Траволта. Об этом в соцсети сообщил журналист Джефф Снейдер.

По словам Снейдера, Тарантино может пригласить на одну из ролей в его новую картину звезду “Криминального чтива” Джона Траволту. Помимо Траволты, в съемках может принять участие Сэмюэл Л. Джексон.

Название нового фильма Тарантино пока не раскрывается. Известно, что действие фильма разворачивается в Южной Калифорнии в 1977 году. Центральный герой картины – циничный кинокритик, чьи рецензии Траволта любил читать в юности.

Ранее Квентин Тарантино заявил, что планирует снять всего 10 фильмов и уйти на пенсию.
 

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