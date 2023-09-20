



Тарантино намерен пригласить Траволту на съемки нового фильма

В актерский состав десятого и, возможно, последнего фильма Квентина Тарантино может войти актер Джон Траволта. Об этом в соцсети сообщил журналист Джефф Снейдер.



По словам Снейдера, Тарантино может пригласить на одну из ролей в его новую картину звезду “Криминального чтива” Джона Траволту. Помимо Траволты, в съемках может принять участие Сэмюэл Л. Джексон.



Название нового фильма Тарантино пока не раскрывается. Известно, что действие фильма разворачивается в Южной Калифорнии в 1977 году. Центральный герой картины – циничный кинокритик, чьи рецензии Траволта любил читать в юности.



Ранее Квентин Тарантино заявил, что планирует снять всего 10 фильмов и уйти на пенсию.

