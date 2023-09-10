



Стало известно, кто получил “Золотого льва” на Венецианском кинофестивале

Главную награду кинофестиваля в Венеции получил фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса “Бедные-несчастные”. Трансляция церемонии прошла в твиттере Венецианского кинофестиваля.



“Серебряный лев” – Гран-при жюри достался фильму японского режиссера Рюсукэ Хамагути “Зла не существует”. “Серебряным львом” за лучшую режиссуру награжден итальянский режиссер Матео Гарроне за фильм “Я – капитан”.



Лучшим актером признан Питер Сарсгаард за роль в фильме “Память” Мишеля Франко, а лучшей актрисой – Кэйли Спэни за роль в фильме “Присцилла” Софии Копполы.



Приз за лучший сценарий получили Пабло Ларраин и Гильермо Кальдерон за сценарий к фильму “Граф” чилийского режиссера Пабло Ларраина.

Специальный приз жюри получил фильм “Зеленая граница” польского кинорежиссера Агнешки Холланд.