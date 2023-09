Скоро ли выйдет пятый сезон “Фауды”

Сообщения израильской прессы уверяли, что долгожданный пятый сезон “Фауды” приближается – судя по всему, создатели успешного сериала уже начали переговоры со студией Yes о начале производства новых глав.



По данным Ynet, последние месяцы, после завершения четвертого сезона, стороны провели обсуждения и переговоры, чтобы достичь соглашения о проведении еще одного сезона. Сейчас они “на пути к заключению сделки”, и “хотя сделка еще не подписана официально, обе стороны неофициально подтвердили, что новый сезон популярного сериала находится в разработке”.



Ynet признал, что Yes Studios “отказалась подтвердить эту новость”, заявив, что “четвертый сезон “Фауды” должен был стать последним”. Однако уже в январе этого года стало известно, что создатели готовы к новой сессии успешного сериала.



Несколько месяцев спустя было подтверждено, что и Раз, и Иссахаров готовы начать производство и ждут только одобрения руководителей студии Yes.

Лиор Раз в интервью отметил, что “мы написали четвертый сезон “Фауды”, чтобы он стал последним”, хотя “теперь мы хотим еще один”.



В своей статье о пятом сезоне “Фауды” Ynet пишет, что “до сих пор неясно, какой именно будет история” новых глав и “кто из героев вернется”.



“Но обе стороны, его создатели и студии, очень заинтересованы в производстве еще одного сезона, и официальное объявление будет сделано после достижения окончательного соглашения”, – пишет издание.