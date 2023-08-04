



Скончался актер из сериала "Во все тяжкие"

В возрасте 83 года скончался известный американский актер Марк Марголис, сыгравший в в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".



По данным The Hollywood Reporter, информацию об этом подтвердил его сын, гендиректор Knitting Factory Entertainment Морган Марголис.



Уточняется, что актер скончался в больнице в Нью-Йорке после продолжительной болезни. Он был госпитализирован пару дней назад.



Марголис известен ролью наркоторговца Гектора Саламанки. За нее актера номинирован на премию "Эмми".