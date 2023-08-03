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Самая странная новогодняя ночь: Вышел трейлер черной комедии Полански “Дворец”
03.08.2023 21:35 Евгения Маркова

Самая странная новогодняя ночь: Вышел трейлер черной комедии Полански “Дворец”

В канун 2000 года в роскошном отеле в Швейцарии собираются “богатые, избалованные и порочные гости со всего мира”. Их экстравагантные потребности обеспечивают администраторы, носильщики, официанты и повара. 

“Жизни миллионов будут зависеть от настроения, в котором они уйдут утром”, – инструктирует работников менеджер. 

И сотрудников, и постояльцев ждет самая странная новогодняя ночь.

В ролях – Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Жоакин де Алмейда, Бронвин Джеймс, а также Антон Пампушный и Александр Петров.

Фильм Полански участвует в конкурсе 80-го Венецианского кинофестиваля. В широкий прокат лента выйдет 28 сентября. 


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