



Самая странная новогодняя ночь: Вышел трейлер черной комедии Полански “Дворец”

В канун 2000 года в роскошном отеле в Швейцарии собираются “богатые, избалованные и порочные гости со всего мира”. Их экстравагантные потребности обеспечивают администраторы, носильщики, официанты и повара.



“Жизни миллионов будут зависеть от настроения, в котором они уйдут утром”, – инструктирует работников менеджер.



И сотрудников, и постояльцев ждет самая странная новогодняя ночь.



В ролях – Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Жоакин де Алмейда, Бронвин Джеймс, а также Антон Пампушный и Александр Петров.



Фильм Полански участвует в конкурсе 80-го Венецианского кинофестиваля. В широкий прокат лента выйдет 28 сентября.