Племянник Майкла Джексона сыграет дядю в его байопике – первое фото

26-летний племянник Майкла Джексона, Джафар Джексон, сыграет дядю в байопике. Лента будет называться Michael.



Режиссером фильма стал американец Антуан Фукуа, известный по фильмам "День обучения" и "Праведник". Он сообщил о начале съемок и поделился первым кадром со съемочной площадки.



“Очень увлекательно наблюдать за тем, как Джафар воплощает в жизнь образ Майкла. Когда я впервые встретил Джафара, то почувствовал сильную духовную связь, он с врожденной естественностью подражает Майклу и имеет прекрасную "химию" с камерой", – поделился своими наблюдениями Фукуа.



Сценарий для будущего байопика написал Джон Логан, ранее работавший над проектами "007: Координаты "Скайфолл". Продюсером будет талантлив Грэм Кинг, работавший над "Богемной рапсодией".



Авторы байопика утверждают, что не намерены обходить скандальные ситуации в биографической ленте о Майкле Джексоне.

