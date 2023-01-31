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Племянник Майкла Джексона сыграет дядю в его байопике – первое фото
31.01.2023 21:15 Наталья Богинская

Племянник Майкла Джексона сыграет дядю в его байопике – первое фото

26-летний племянник Майкла Джексона, Джафар Джексон, сыграет дядю в байопике. Лента будет называться Michael.

Режиссером фильма стал американец Антуан Фукуа, известный по фильмам "День обучения" и "Праведник". Он сообщил о начале съемок и поделился первым кадром со съемочной площадки.

“Очень увлекательно наблюдать за тем, как Джафар воплощает в жизнь образ Майкла. Когда я впервые встретил Джафара, то почувствовал сильную духовную связь, он с врожденной естественностью подражает Майклу и имеет прекрасную "химию" с камерой", – поделился своими наблюдениями Фукуа.

Сценарий для будущего байопика написал Джон Логан, ранее работавший над проектами "007: Координаты "Скайфолл". Продюсером будет талантлив Грэм Кинг, работавший над  "Богемной рапсодией".

Авторы байопика утверждают, что не намерены обходить скандальные ситуации в биографической ленте о Майкле Джексоне.

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