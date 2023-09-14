



"Пила" возвращается: на экраны выходит десятая часть культового хоррора. Видео

Кинокомпания Adastra Cinema представила новый трейлер фильма ужасов "Пила X" (Saw X), являющегося продолжением серии самых успешных картин в жанре хоррор.



Действие фильма происходит между событиями, показанными в фильмах "Пила: Игра на выживание" (2004) и "Пила 2" (2005). Смертельно больной Джон Крамер едет в Мексику, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение от рака. Однако выясняется, что "лечение" – это афера для обмана самых уязвимых людей. Найдя новую цель, Крамер возвращается за "работу", используя свои хитроумные смертельные ловушки против мошенников.



В уже десятой по счету части культовой франшизы к своей звездной роли вернулся ее главная звезда – Тобин Белл, который сыграл Джона Крамера, также известного как Конструктор, впервые с 2017 года. Шони Смит снова исполнила роль Аманды Янг – его помощницы и соратницы. Компанию звездам франшизы составили Сюнневе Макодю Лунд, Стивен Брэнд и Майкл Бич. Также в касте представлены Рената Вака, Паулетт Эрнанде, Джошуа Окамото и Октавио Хинохоса.



Режиссером ленты выступил Кевин Гройтер, являющийся монтажером первых фильмов серии, которые имеют наибольший успех среди фанатов и критиков. Также он является режиссером более поздних лент франшизы ("Пила VI", "Пила 3D").



