



Оскароносная Бинош осудила войну и поддержала Украину

Оскароносная французская актриса Жюльет Бинош на 48 церемонии премии "Сезар" поддержала Украину, заявив, что Российская Федерация в феврале 2022 года нарушила территориальную целостность Украины.



"Год назад российская армия по приказу своего президента нарушила территориальную целостность Украины. Эта 48-я церемония Сезаря посвящена Украине и всем ее жителям", - заявила Бинош.







Напомним, актриса Жюльет Бинош получила премии "Оскар" 1997 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Английский пациент", а также награды Каннского кинофестиваля 2010 года за лучшую женскую роль в фильме "Копия верна".



Напомним также и о том, что ранее популярная канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник стала амбассадором фандрейзинговой платформы United24. Таким образом актриса стала еще одним "бойцом" армии мировых звезд, которые помогают Украине, в том числе и в ее восстановлении.