



Netflix запускает реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара": что на кону

Стриминговый сервис Netflix запустит реалити-шоу по мотивам нашумевшего корейского сериала "Игра в кальмара".



Проект получил название "Игра в кальмара: Вызов", а на платформе его премьера назначена на ноябрь 2023 года.



По данным журнала Variety, в реалити-шоу будут участвовать 456 человек. Им предстоит бороться за приз в размере 4,56 миллиона долларов. В испытаниях за основу взяты состязания из сериала, а также добавлены несколько новых игр. В Netflix успокоили, что в отличии от корейской ленты, испытания не будут завершаться массовыми смертями.



"На кону все еще стоит очень многое. В серии игр каждый игрок будет доведен до предела своих возможностей и вынужден задаться вопросом, как далеко он зайдет. Им предстоит столкнуться с союзами, беспощадными стратегиями и предательствами", - сказано в анонсе.



Участники жаловались, что им во время съемок понадобилась медицинская помощь. Создатели же все опровергают, утверждая, что испытания не представляют опасности.

