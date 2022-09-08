



Netflix "прописался" в Польше и расширился на Украину

В Варшаве (Польша) открылось представительство американской стриминговой платформы Netflix, которое будет работать на Центральную и Восточную Европу, в частности, и на Украину, сообщает издание LiRoom.



"Рады сообщить, что еще в этом году мы планируем открыть офис Netflix в Центральной и Восточной Европе в Варшаве, который будет функционировать как центр для региона. Офис Netflix в Варшаве является следующим шагом для нас и поможет выстроить долгосрочное сотрудничество в регионе, а также углубить существующие связи, предоставляя новые возможности для создателей и производителей контента", – говорилось еще в мартовском в заявлении компании.



До этого за регион Центральной и Восточной Европы отвечал офис в Амстердаме. Сейчас идет набор на должности в варшавском офисе. Так, у Netflix есть две открытые вакансии – менеджер по маркетингу и менеджер социального маркетинга. В частности, ищут специалистов с опытом маркетинга и кинопроизводства.



Среди требований – умение лаконично и понятно коммуницировать и иметь навыки письменного и устного общения на английском языке, а также свободно владеть как минимум одним из этих языков: румынским, чешским, венгерским, польским, украинским.



Напомним, 1 марта Netflix отказался от трансляции российских федеральных каналов. А 6 марта приостановил работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кроме того, сервис удалил свое приложение из App Store и Google Play. А в конце мая компания окончательно ушла из российского рынка.

