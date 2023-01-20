Netflix представил мегатрейлер с кинопремьерами 2023 года: все даты релизов
В ролике также можно увидеть кадры из романтической комедии "К тебе или ко мне" с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, приключенческого боевика "Лютер: Солнце на спаде" о лондонском детективе и ленте "Мать" из Дженнифер Лопес в роли убийцы.
Январь
"Ваши и наши" – 27 января. Романтический фильм о двух влюбленных лос-анджелесских миллениалах разного происхождения, которых ждет главное испытание отношений – знакомство с родителями.
"Памела, история любви" – 31 января. Номинированный на премию Эмми режиссер Райан Уайт снял интимный и откровенный портрет иконы попкультуры Памелы Андерсон.
Февраль
"Несокрушимый дух" – 3 февраля. Вдохновляющая драма на основе реальных событий с оскароносной Анной Пеквин. По сюжету упорная юная австралийка воплощает мечту и сталкивается со своими страхами, стремясь стать самым молодым человеком, осуществившим кругосветное плавание.
"Билл Расселл: Легенда" – 8 февраля. Этот биографический документальный сериал рассказывает о наследии величайшего игрока НБА и активиста Билла Расселла.
"К тебе или ко мне" – 18 февраля. Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильем, они заглядывают в жизнь друг друга, и это может зажечь любовь.
"У нас есть призрак" – 24 февраля. По сюжету комедии, найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно мишенью тайной правительственной организации.
Март
"Лютер: Солнце в упадке" – 10 марта. Опального лондонского детектива Джона Лютера преследуют мысли о нераскрытом преступлении. Он убегает из тюрьмы, чтобы выследить жестокого серийного убийцу.
"Как слониха упала с неба" – 17 марта. Милый фильм для всей семьи.
"Загадочное убийство 2" – 31 марта. Частные детективы Ник и Одри Шпиц открывают собственное агентство и оказываются в центре международного расследования, когда похищают их друга. В главных ролях Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.
Май
"Мама" – 12 мая. Приключенческий боевик из Дженнифер Лопес. По сюжету убийца, скрывающаяся от опасных врагов, вынуждена выйти из тени, чтобы защитить дочь, от которой она давно отказалась.
Июнь
"Эвакуация 2" – 16 июня. Приключенческий боевик с Крисом Хемсвортом.
Июль
"Они клонировали Тайрона" – 21 июля. Ряд жутких событий наталкивает троицу Билл Расселл – Джона Бойега, Джейми Фокс и Тейону Паррис – на след мерзкого правительственного заговора.
Август
"Каменное сердце" – 11 августа. Фильм о шпионах с Галь Гадот, Софи Оконедо и Джейми Дорнаном.
"Взлет" – 25 августа. Боевик о команде профессиональных грабителей, пытающихся провернуть дело на самолете, чтобы воспрепятствовать планам террористов.
Октябрь
"Девушка" – 13 октября. Приключенческий фэнтези-фильм о героине в исполнении Милли Бобби Браун, которой приходится самостоятельно выбраться из пещеры с драконом.
"Продавцы боли" – 27 октября. Драма с Эмили Блант и Крисом Эвансом о женщине, которая устраивается на работу в фармацевтический стартап и ввязывается в опасное дело.
Ноябрь
"Убийца" – 10 ноября. Фильм Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в роли киллера.
"Оставь весь мир позади" – 8 декабря. Триллер от автора сериала "Мистер Робот" Сэма Эсмейла о двух семьях, которые узнают о загадочном отключении энергии по всей округе.
Декабрь
"Бунтивный месяц" – 22 декабря. Фильм Зака Снайдера о женщине, собирающей армию, чтобы защитить мирную космическую колонию от нападения.
Фильмы, которых мы тоже стоит ждать:
- "Космонавт" – о команде астронавтов с Адамом Сэндлером.
- "Человек-обезьяна" – о мужчине, который вышел из тюрьмы и начинает мстить обидчикам.
- " Маэстро" – байопик о композиторе Леонарде Бернстайне, написавшем "Вестсайдскую история" и его отношениях с женой. Главную роль исполнил Брэдли Купер.