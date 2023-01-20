



Netflix представил мегатрейлер с кинопремьерами 2023 года: все даты релизов



В ролике также можно увидеть кадры из романтической комедии "К тебе или ко мне" с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером, приключенческого боевика "Лютер: Солнце на спаде" о лондонском детективе и ленте "Мать" из Дженнифер Лопес в роли убийцы.



Январь

"Ваши и наши" – 27 января. Романтический фильм о двух влюбленных лос-анджелесских миллениалах разного происхождения, которых ждет главное испытание отношений – знакомство с родителями.



"Памела, история любви" – 31 января. Номинированный на премию Эмми режиссер Райан Уайт снял интимный и откровенный портрет иконы попкультуры Памелы Андерсон.

Февраль

"Несокрушимый дух" – 3 февраля. Вдохновляющая драма на основе реальных событий с оскароносной Анной Пеквин. По сюжету упорная юная австралийка воплощает мечту и сталкивается со своими страхами, стремясь стать самым молодым человеком, осуществившим кругосветное плавание.



"Билл Расселл: Легенда" – 8 февраля. Этот биографический документальный сериал рассказывает о наследии величайшего игрока НБА и активиста Билла Расселла.



"К тебе или ко мне" – 18 февраля. Романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером в главных ролях. Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются жильем, они заглядывают в жизнь друг друга, и это может зажечь любовь.



"У нас есть призрак" – 24 февраля. По сюжету комедии, найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно мишенью тайной правительственной организации.



Март

"Лютер: Солнце в упадке" – 10 марта. Опального лондонского детектива Джона Лютера преследуют мысли о нераскрытом преступлении. Он убегает из тюрьмы, чтобы выследить жестокого серийного убийцу.



"Как слониха упала с неба" – 17 марта. Милый фильм для всей семьи.



"Загадочное убийство 2" – 31 марта. Частные детективы Ник и Одри Шпиц открывают собственное агентство и оказываются в центре международного расследования, когда похищают их друга. В главных ролях Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.



Май

"Мама" – 12 мая. Приключенческий боевик из Дженнифер Лопес. По сюжету убийца, скрывающаяся от опасных врагов, вынуждена выйти из тени, чтобы защитить дочь, от которой она давно отказалась.



Июнь

"Эвакуация 2" – 16 июня. Приключенческий боевик с Крисом Хемсвортом.



Июль

"Они клонировали Тайрона" – 21 июля. Ряд жутких событий наталкивает троицу Билл Расселл – Джона Бойега, Джейми Фокс и Тейону Паррис – на след мерзкого правительственного заговора.



Август

"Каменное сердце" – 11 августа. Фильм о шпионах с Галь Гадот, Софи Оконедо и Джейми Дорнаном.



"Взлет" – 25 августа. Боевик о команде профессиональных грабителей, пытающихся провернуть дело на самолете, чтобы воспрепятствовать планам террористов.



Октябрь

"Девушка" – 13 октября. Приключенческий фэнтези-фильм о героине в исполнении Милли Бобби Браун, которой приходится самостоятельно выбраться из пещеры с драконом.



"Продавцы боли" – 27 октября. Драма с Эмили Блант и Крисом Эвансом о женщине, которая устраивается на работу в фармацевтический стартап и ввязывается в опасное дело.



Ноябрь

"Убийца" – 10 ноября. Фильм Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в роли киллера.



"Оставь весь мир позади" – 8 декабря. Триллер от автора сериала "Мистер Робот" Сэма Эсмейла о двух семьях, которые узнают о загадочном отключении энергии по всей округе.



Декабрь

"Бунтивный месяц" – 22 декабря. Фильм Зака Снайдера о женщине, собирающей армию, чтобы защитить мирную космическую колонию от нападения.



"Космонавт" – о команде астронавтов с Адамом Сэндлером.

"Человек-обезьяна" – о мужчине, который вышел из тюрьмы и начинает мстить обидчикам.

" Маэстро" – байопик о композиторе Леонарде Бернстайне, написавшем "Вестсайдскую история" и его отношениях с женой. Главную роль исполнил Брэдли Купер.

Фильмы, которых мы тоже стоит ждать: