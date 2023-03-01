Netflix показал тизер комедийного боевика с Шварценеггером в главной роли
Netflix опубликовал тизер комедийного шпионского сериала "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером. Для актера это сериальный дебют.
Арнольд Шварценеггер в сериале сыграет роль шпиона ЦРУ по имени Люк. По сюжету он планирует уходить на пенсию, однако раскрывает семейную тайну и планы резко меняются.
Звездный актер за свою легендарную карьеру имел множество культовых титулов, однако вы удивитесь – он никогда не участвовал в сериалах.
В 2023 году Арнольд решил сыграть телевизионном проекте Fubar. Премьера нового комедийно-шпионского боевика состоится 25 мая на Netflix.
“Куда бы я ни пошел, меня спрашивают, когда я снимусь в еще одном великом боевике типа "Правдивой лжи". Ну вот оно”, – сказал Шварценеггер.
"FUBAR – это, безусловно, самый сюрреалистичный проект в моей карьере”, – говорит шоураннер и исполнительный продюсер Ник Сантора. "Я вырос на фильмах Арнольда – я просил у своего отца несколько долларов, чтобы пойти в кино и увидеть величайшую звезду в мир на большом экране. Поэтому я создал первый телевизионный проект для него”.
"Fubar наденет вам задницу и заставит вас смеяться – и не только в течение двух часов. Вы получите целый сезон", – сказал Шварценеггер.