



Netflix показал тизер комедийного боевика с Шварценеггером в главной роли

Netflix опубликовал тизер комедийного шпионского сериала "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером. Для актера это сериальный дебют.

Арнольд Шварценеггер в сериале сыграет роль шпиона ЦРУ по имени Люк. По сюжету он планирует уходить на пенсию, однако раскрывает семейную тайну и планы резко меняются.



Звездный актер за свою легендарную карьеру имел множество культовых титулов, однако вы удивитесь – он никогда не участвовал в сериалах.

В 2023 году Арнольд решил сыграть телевизионном проекте Fubar. Премьера нового комедийно-шпионского боевика состоится 25 мая на Netflix.



“Куда бы я ни пошел, меня спрашивают, когда я снимусь в еще одном великом боевике типа "Правдивой лжи". Ну вот оно”, – сказал Шварценеггер.



, ставший также исполнительным продюсером шоу, играет Люка Бруннера, ветерана ЦРУ. Он изображает из себя обычного парня, а затем обнаруживает, что его дочь Эмма (Моника Барбаро) тоже годами работала под прикрытием. Когда их задачи сходятся, это опасное, но интересное столкновение отца и дочери, усложняет не только опасную глобальную миссию, но и их итак сложные отношения."FUBAR – это, безусловно, самый сюрреалистичный проект в моей карьере”, – говорит шоураннер и исполнительный продюсер Ник Сантора. "Я вырос на фильмах Арнольда – я просил у своего отца несколько долларов, чтобы пойти в кино и увидеть величайшую звезду в мир на большом экране. Поэтому я создал первый телевизионный проект для него”."Fubar наденет вам задницу и заставит вас смеяться – и не только в течение двух часов. Вы получите целый сезон", – сказал Шварценеггер.