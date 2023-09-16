



Нашумевший фильм "Барби" выдвинули на Оскар в нескольких номинациях

Компания Warner Bros. предложила Американской киноакадемии включить фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг в список номинантов на премию Оскар. Об этом сообщает Variety.



Лента сможет претендовать на награду в категории "Лучший оригинальный сценарий", а сыгравший Кена актер Райан Гослинг - на номинацию "Лучшая мужская роль" второго плана.



Кроме того, киноэксперты полагают, что "Барби" может претендовать еще на несколько номинаций - например, в категориях "Лучшая песня", "Лучший режиссер" и "Лучший фильм" года.



Окончательный список номинантов на Оскар будет известен после голосования членов киноакадемии, которое состоится 11 января.



Что касается Греты Гервиг, то она ранее была номинирована на три премии Оскар - за экранизацию "Маленьких женщин" (2019) и оригинальный сценарий и режиссуру в "Леди Берд" (2016). Она одна из семи женщин, которых когда-либо номинировали за режиссуру.



Напомним, что американская приключенческая фэнтезийная комедия режиссера Греты Гервиг "Барби" стала самым кассовым фильмом 2023 года.