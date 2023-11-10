



На самом важном фестивале документального кино призвали уничтожить Израиль

Активисты на церемонии открытия Международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA) призвали "уничтожить Израиль".



Три человека вышли на сцену с плакатом, надпись на котором гласила: "От реки до моря Палестина будет свободна".



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По данным газеты "Гаарец", зрители в зале встретили эту антисемитскую выходку овациями. В аплодисментам присоединился и художественный руководитель IDFA Орва Нирабия, который выступал на открытии. Позже руководство фестиваля принесло извинения относительно этого инцидента.



"Этот лозунг не отображает наше мнение, мы никоим образом его не поддерживаем. Нам искренне жаль, что это многих задело. <…> Мы выбрали открытый подход, который уважает каждого и обеспечивает безопасную платформу для всех. Это трудный и рискованный подход, и он не радует ни одну из сторон. Но мы считаем, что эта позиция необходима, поскольку это - роль и истинное значение фестиваля документального кино", - сказано в заявлении.



Сам Нирабия извинился за то, что "не обратил внимания" на банер, когда выступал. Он оправдался тем, что аплодировал, "приветствуя свободу слова, а не сам лозунг". "О лозунге на баннере я узнал от команды только тогда, когда зашел за кулисы", - оправдался он.