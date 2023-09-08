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На премию Оскар будут претендовать пять украинских фильмов
08.09.2023 11:58 Раиса Вовк

На премию Оскар будут претендовать пять украинских фильмов

Украинский Оскаровский Комитет (УОК) назвал пять кинолент, попавших в национальный отбор на престижную премию Оскар. 

В частности, киноленты будут соперничать в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

"Завершен прием заявок для участия фильмов в отборе на премию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Лучший международный полнометражный фильм от Украины", - говорится в сообщении на Facebook-странице организации.

В список вошли фильмы:

  • "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
  • "Железные бабочки", режиссер Роман Любый
  • "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук
  • "Терриконы", режиссер Тарас Томенко
  • "ШТТЛ", режиссер Адриен Уолтер
Стоит отметить, что в 2019 году от Украины на премию Оскар был выдвинут фильм Наримана Алиева "Домой" (Evge), в 2020-м - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-м - "Плохие дороги" Натальи Ворожбит, 2022-м - "Клондайк" Марины Эр Горбач.

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