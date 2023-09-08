На премию Оскар будут претендовать пять украинских фильмов
Украинский Оскаровский Комитет (УОК) назвал пять кинолент, попавших в национальный отбор на престижную премию Оскар.
В частности, киноленты будут соперничать в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
"Завершен прием заявок для участия фильмов в отборе на премию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Лучший международный полнометражный фильм от Украины", - говорится в сообщении на Facebook-странице организации.
В список вошли фильмы:
- "20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов
- "Железные бабочки", режиссер Роман Любый
- "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук
- "Терриконы", режиссер Тарас Томенко
- "ШТТЛ", режиссер Адриен Уолтер