



На премию Оскар будут претендовать пять украинских фильмов

Украинский Оскаровский Комитет (УОК) назвал пять кинолент, попавших в национальный отбор на престижную премию Оскар.



В частности, киноленты будут соперничать в категории "Лучший международный полнометражный фильм".



"Завершен прием заявок для участия фильмов в отборе на премию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Лучший международный полнометражный фильм от Украины", - говорится в сообщении на Facebook-странице организации.



В список вошли фильмы:

"20 дней в Мариуполе", режиссер Мстислав Чернов

"Железные бабочки", режиссер Роман Любый

"Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук

"Терриконы", режиссер Тарас Томенко

"ШТТЛ", режиссер Адриен Уолтер

Стоит отметить, что в 2019 году от Украины на премию Оскар был выдвинут фильм Наримана Алиева "Домой" (Evge), в 2020-м - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-м - "Плохие дороги" Натальи Ворожбит, 2022-м - "Клондайк" Марины Эр Горбач.