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На Netflix вышел фильм “Дети шпионов: Армагеддон” – трейлер
23.09.2023 21:36 Наталья Богинская

На Netflix вышел фильм “Дети шпионов: Армагеддон” – трейлер

Премьера фильма “Дети шпионов: Армагеддон” состоялась на платформе Netflix. 

Перед выходными подписчики стриминговой платформы увидели новую работу режиссера Роберта Родригеса. “Дети шпионов: Армагеддон” являются перезапуском знаменитой франшизы для всей семьи. Первый фильм серии вышел в 2001 году. В нем говорится о детях, которые узнают, что их родители работают секретными агентами. По сюжету брат с сестрой сами становятся шпионами.

В перезапуске франшизы главные герои сталкиваются с серьезными проблемами. Дети шпионов случайно помогают разработчику видеоигр создать опасный вирус. Они должны спасти родителей и весь мир, сразившись со злодеем.

Актеры Закари Ливай, Джина Родригес, Коннор Эстерсон и Эверли Карганилья сыграли в фильме главные роли.

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