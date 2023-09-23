



На Netflix вышел фильм “Дети шпионов: Армагеддон” – трейлер

Премьера фильма “Дети шпионов: Армагеддон” состоялась на платформе Netflix.



Перед выходными подписчики стриминговой платформы увидели новую работу режиссера Роберта Родригеса. “Дети шпионов: Армагеддон” являются перезапуском знаменитой франшизы для всей семьи. Первый фильм серии вышел в 2001 году. В нем говорится о детях, которые узнают, что их родители работают секретными агентами. По сюжету брат с сестрой сами становятся шпионами.



В перезапуске франшизы главные герои сталкиваются с серьезными проблемами. Дети шпионов случайно помогают разработчику видеоигр создать опасный вирус. Они должны спасти родителей и весь мир, сразившись со злодеем.



Актеры Закари Ливай, Джина Родригес, Коннор Эстерсон и Эверли Карганилья сыграли в фильме главные роли.